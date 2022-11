Mit einer neuen Formation, einem neuen Logo und einem neuen Veranstalter wartet der Werbe- und Aktivkreis St. Blasien (WAK) beim Weihnachtsmarkt auf. 50 Stände wird es in diesem Jahr an beiden Wochenenden geben.

Der Weihnachtsmarkt habe sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf in der Region erarbeitet, sagt Sebastian Schneider vom Werbe- und Aktivkreis, dem Gewerbeverein in St. Blasien. Zwar habe man erstmals den Markt in die Hände eines externen