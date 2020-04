von Susanne Gilg

Sie sind momentan ein Bürgermeister ohne Abendtermine und ohne Sitzungen, in denen Sie physisch anwesend sein müssen. Wie arbeitet die St. Blasier Verwaltung in der Corona-Krise?

Wir arbeiten fast ohne Veränderung weiter. Wir haben kein Zweischichtsystem oder so etwas aufgebaut. Natürlich haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen – so hat beispielsweise jeder sein eigenes Büro und da, wo vorher zwei Leute in einem Büro waren, haben wir sie aufgetrennt. Im Bauhof, also dort, wo die technischen Dinge angesiedelt sind, haben wir schon organisatorische Maßnahmen getroffen. Die Klärwärter begegnen sich zum Beispiel nicht mehr, die Wassermeister auch nicht. Sie arbeiten getrennt beziehungsweise ist immer einer daheim, sodass diese unmittelbar kritische Infrastruktur redundant organisiert ist.

Was machen die Mitarbeiter, die sonst viel Publikumsverkehr haben, zum Beispiel die Tourist-Information?

Zu Beginn der Krise habe ich gesagt: Es geht keiner heim, sondern jetzt nutzen wir diese Zeit. Deshalb macht eine Mitarbeiterin, die sonst auf der Tourist-Information arbeitet, zweimal in der Woche Telefondienst beim Einkaufsservice, nimmt Bestellungen entgegen, kommissioniert das Ganze und gibt es ans DRK weiter. Eine Mitarbeiterin, die normalerweise Nachmittagsbetreuung in der Fürstabt-Gerbert-Schule macht, digitalisiert jetzt die Bauakten. Solche Tätigkeiten, die oft geschoben oder vielleicht dann nie erledigt werden, die machen wir jetzt mit Volldampf. Es zieht hier jeder mit, jeder reagiert flexibel.

Gilt das auch für den Gemeinderat?

Ja, da habe ich das große Glück, dass wir einen Gemeinderat haben, der sehr vertrauensvoll miteinander arbeitet – immer schon. Das kommt uns jetzt natürlich zugute, weil man auch in der Art und Weise, wie man sich organisiert und wie man Entscheidungen trifft, sehr einig ist. Es wäre schwierig, wenn eine Seite Sitzungen veranstalten wollte und die andere würde lieber auf das Umlaufverfahren setzen. Dann hat man in einer Krise ein echtes Problem, denn gerade dann muss man in einer Reihe stehen.

Zur Person Adrian Probst (31) ist seit Oktober 2017 Bürgermeister der Stadt St. Blasien und seit Ende 2015 Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald.

Was bedeutet das konkret?

Viele Entscheidungen werden jetzt ganz einfach aus der Verwaltung heraus getroffen. Also alles, was uns gemäß der Hauptsatzung an Befugnissen zusteht, nutzen wir natürlich aus.

Dann wird der Gemeinderat informiert?

Genau. Gegenstände einfacher Art, zum Beispiel einen Grundstückskauf, entscheiden wir im Umlaufverfahren. Wir haben seit Beginn des Jahres Gott sei Dank ein digitales Ratsinfosystem, in dem alle Vorlagen eingestellt sind und über das jeder dann auch sein Votum abgeben kann. Dann können wir da ganz regulär beschließen. Das ist formal hochkorrekt.

Glück gehabt …

Ja, da haben wir noch nicht an Corona gedacht, sondern an allgemeine Arbeitseffizienz – das kommt uns jetzt wirklich zugute. Das geht aber nur bei Gegenständen einfacher Art. Sobald das komplexere Themen sind oder Größenordnungen überschritten werden, geht das nicht mehr. Dann gibt es noch das Eilentscheidungsrecht gemäß Paragraf 43 der Kommunalordnung. Da kann dann der Bürgermeister entscheiden. Ich mache es so, dass ich über das Ratsinfosystem, Telefonate oder per Mail ein Meinungsbild der Räte einhole und dann entscheide: Zum Beispiel, dass wir Gewerbesteuervorauszahlungen stunden, habe ich auf dieser Grundlage entschieden.

Ein dicker Brocken ist die Abwendung der Insolvenz der Alpincenter Todtnau-Feldberg durch die drei Gesellschafter, zu denen auch die Stadt St. Blasien zählt. Wie ist da der Stand der Dinge?

Dass wir den Businessplan schreiben, war schon eine Frage vor Corona. Darüber haben wir schon diskutiert und das Vorgehen auch mit den Kommunalaufsichten abgestimmt. Ich hoffe, dass im Mai oder Juni Ergebnisse vorliegen – und dann wird man darüber beraten. Das wäre jetzt eine Sache, die nicht so einfach im Umlaufverfahren ginge. Wollte ich jetzt aber auch nicht, dazu will ich eine Diskussion und eine breitere Basis haben. Da werden wir dann aber auch wieder eine Sitzung machen – gegebenenfalls in einem großen Raum.

Es geht um 220.000 Euro pro Gesellschafter. Können Sie – vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Situation – dieses Geld einfach auf den Tisch legen?

Generell, und jetzt natürlich ganz besonders, muss man die Frage stellen: Wo setzt man Prioritäten, wofür gibt man Geld aus? Dass in der Krise der Fokus geschärft und auf die Pflichtaufgaben gelenkt – und dann das eine geschoben oder im schlimmsten Fall auch gestrichen wird, muss auch klar sein. Der zweite Punkt ist, dass es zwei getrennte Haushalte sind. Natürlich kann man da sagen, dass es am Ende ein Topf ist. Aber formal gedacht, sind es zwei getrennte Haushalte und deshalb können wir schon im einen Haushalt ein Darlehen aufnehmen, während vielleicht im anderen schon zu viele laufen. Der Sache nach muss man aber auch wieder die Frage stellen, wo die Prioritäten richtig gesetzt sind.

Hätte das Alpincenter denn Priorität?

Das Alpincenter mit dem Skigebiet Feldberg ist nach wie vor und auch in Zukunft eine ganz wesentliche Säule, die nicht in die Insolvenz laufen darf. Und deshalb war da die Frage relativ schnell beantwortet.

Damit, dass die Gesellschafter als Retter einspringen, ist es aber nicht getan…

Mir ist schon klar, und das muss auch jedem klar sein, dass das kein einfacher Weg wird. Also mal eben schnell 220.000 Euro pro Gesellschafter zuschießen, dann den Sommer überbrücken und dann hoffen, dass es im Dezember Schnee hat, wir den Lift wieder anwerfen und alles wird gut – so wird es sicher nicht sein. Die 220.000 Euro je Gesellschafter sind die notfallmedizinische Herangehensweise und die Symptombekämpfung, aber die Therapie muss sich ja anschließen. Wir bringen den Patienten jetzt guter Hoffnung in die Klinik und dann schauen wir, was wir mit ihm machen.

Wie könnte die Therapie aussehen?

Dazu gehört zum Beispiel der Businessplan, der untersucht, wie unsere Ablauf- und unsere Aufbauorganisation aussieht und wie sie aussehen müsste. Zum Beispiel: Wir haben drei getrennte Gesellschaften, die Alpincenter Todtnau-Feldberg GmbH, die Skiliftbetriebe St. Blasien und die Feldbergtouristik, die auch getrennt voneinander Personalpolitik betreiben. Es kann sein, dass die eine Gesellschaft Saisonarbeiter einstellt und die andere Gesellschaft fest angestelltes Personal hat, das aber aufgrund fehlender Betriebstage daheim sitzt.

Könnten die jetzt getrennten Gesellschaften zu einer Gesellschaft werden?

Genau, das ist ein weiterer Schritt in genau die Richtung. Ganz am Ende muss eine neue gemeinsame Rechtsform stehen. Zunächst muss aber überlegt werden, wie der Betrieb da oben so organisiert werden kann, dass es der Sache dient und so effizient gestaltet wird, wie es nur irgendwie geht. Da gehört dann beispielsweise die Preisgestaltung dazu – etwa, welcher Kartentyp wie viel kosten muss. Da haben wir schon in der vergangenen Saison einiges geändert.

Welche Rolle spielt dabei die Hochschwarzwaldcard?

Finanziell der wesentliche Punkt ist die Neubetrachtung der Akzeptanz der Hochschwarzwaldcard. Das sind Dinge, die tun unter Umständen auch weh.

Sie waren schon vor Corona Krisenmanager in Sachen Skigebiet, den fehlenden 100.000 Euro im Radonbad, Hochwasser 2018, dieses Jahr wieder Hochwasser…Hilft Ihnen Ihre Tätigkeit bei der Bergwacht dabei?

Ja. Erstens hat man eingespielte Muster, wie man Krisen bewältigt: Eine Lageerfassung machen, dann bewerten, wieder kontrollieren – das ist bei jeder Krise ähnlich. Diese Muster geben Halt, bringen Ruhe und geben eine Linie vor. Das Zweite ist ein grundlegender Umgang mit Krise, da ist mir Hermann Schröder aus dem Innenministerium in Stuttgart ein guter Ratgeber. Er zitiert immer einen Satz, der von Max Frisch stammt: „Die Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Dieses Grundverständnis finde ich gut, weil man da aus einer Krise etwas macht. Damit entscheidet es sich auch leichter. Man fokussiert mit einem gewissen Druck auf das Wesentliche. Bei der Vielfalt, die man sonst jeden Tag zu bewältigen hat, ist das manchmal produktiv, wenn man im Krisenmodus arbeitet.

Welche Lehren wünschen Sie sich, die aus der Krise gezogen werden?

Das Wichtigste ist, dass jede und jeder Einzelne aus dieser Sache jetzt lernt – vor allem mit Blick auf die Frage, wie wir aus dem Schlamassel auch wirtschaftlich wieder rauskommen. Das wird auch nur funktionieren, wenn weiter alle zusammenhalten. Das betrifft besonders den lokalen Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie. Das ist für den Hochschwarzwald überlebensnotwendig. Wenn man das auch nur kurzzeitig aus dem Blick verliert, werden wir die Folgen langfristig spüren. Wenn wir hier nach der Krise Vollgas geben, glaube ich, dass wir das wieder gut auf die Reihe bekommen.