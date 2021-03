von Thomas Mutter

St. Blasien – Eine große Mehrzweckhalle bei der Fürstabt-Gerbert-Schule wünschen sich die St. Blasier schon seit vielen Jahren. Ein Gebäude, das in gewisser Weise diese Funktion erfüllte, gab es schon einmal: Für einige Alt-St. Blasier (wie viele mögen es noch sein?) verbindet sich mit der Nachkriegsbelebung der örtlichen Fasnet immer auch noch die Reithalle aus dem Eigentum der früheren Spinnerei (bis zum Konkurs im Oktober 1931) in der einstigen Klosteranlage.

Die verwunderte Frage nach einer Reithalle im Kurort und nach ihrem Standort ist natürlich mehr als berechtigt, zumal ein gutes halbes Jahrhundert seit ihrem Abriss ins Land gezogen ist. Für die begüterten und teilweise auch feudalen Besitzer und Herren der Spinnerei St. Blasien (seit Mitte des 19. Jahrhunderts) gehörte der Reitsport zum guten Ton.

Eine Reithalle musste her, die – so vermittelt es das „Sankt Blasier Land“ von Bernhard Steinert – ursprünglich neben der heutigen Volksbank an der Hauptstraße stand, dann aber durch eine mächtigere Nachfolgerin, von der hier die Rede ist, ersetzt wurde.

Diese bis vor gut 50 Jahren erhaltene und als Turn- und bescheidene Mehrzweckhalle benutzte Reithalle der Spinnereifamilie Krafft war auch eine Art Urstatt der nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebten oder eigentlich neu formierten Fasnet durch die Gründung der Narrenzunft „Gaudi-Hans“ Ende Januar 1957. Das berühmte Gaudigericht und der quirlige, sich lange hinziehende Nachmittag mit St. Blasier Moritaten (damals noch am „Fasnetsmändig“, also am Fastnachtsmontag) ging ein Jahrzehnt lang über die Bühne dieser Reithalle.

Beobachter und Zeitzeugen empfanden die einstige Reithalle als „urchiger“ (urwüchsiger), noch volkstümlicher und durch geschickte Dekoration sogar (trotz Steinbau) noch gemütlicher als der Kursaal, zünftig und deftig, so dass sich niemand aufregte, wenn einmal eine Flasche Bier verschüttet wurde. Es wird von langen, angenehm-lauten (wenn das überhaupt möglich ist) und ungemein fröhlichen Stunden berichtet.

Die sogenannte Umgehungsstraße konnte am Ende der 1960er Jahre gerade noch als solche bezeichnet werden, auch wenn die Bebauung des Kalvarienbergs längst im Gange war. Heute führt die Umgehungsstraße einfach durch zwei Stadthälften. Zur damaligen Fortsetzung und Erweiterung der innerörtlichen „Entlastungsstraße“ war die Reit-, Turn- und Fasnachtshalle einfach im Weg, sie wurde deshalb für die Spitzhacken und Bagger freigegeben.

Aber jetzt endlich die Lösung des Standorträtsels. Diese Vorform der Mehrzweckhalle war stadtnah gegenüber der Einfahrt zur Tiefgarage „Ochsenstall“, je nach Richtung kurz vor oder nach der Meierhofkreuzung angesiedelt, so dass sie sogar für die ersten Domfestspiele 1926 als Schmink- und Garderoberaum herhalten konnte und musste.

Wenn dieses Jahr schon keine richtige Fasnacht, dann zumindest eine kleine Erinnerung an eine lärmige und doch herzige Ausgangsstätte der närrischen Umtriebe am Ende der 1950er Jahre.