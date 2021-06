von Susanne Filz

In wenigen Wochen wird Johannes Stowasser, Forstbezirksleiter in St. Blasien, pensioniert. Als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter des Landkreises für St. Blasien und die meisten Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands werde er aber weiterhin zur Verfügung stehen, sagte er.

Nach St. Blasien kam Stowasser 1998, als er im Zuge einer Reform der Landesforstverwaltung von Stockach hierher versetzt wurde. Wie schon in Stockach leitete er auch in der Domstadt das Forstamt. Zunächst sei er von dem Wechsel gar nicht begeistert gewesen, erzählt er.

Eine große Herausforderung sei es gewesen, sich in den ganz anderen Naturraum des Hochschwarzwalds einzuarbeiten. Eine weitere kam mit Sturm Lothar im Dezember 1999 auf ihn zu. Hunderttausend Festmeter Sturmholz aus Staats-, Kommunal- und Privatwald, die damals noch gemeinsam vom Forstamt betreut wurden, mussten aufgearbeitet und vermarktet werden. Stowasser erinnert sich an die Arbeiten in den verwüsteten Wäldern, sobald es der schneereiche Winter zuließ.

„Da gab es gefährliche Situationen. Wir hatten damals für unsere Waldarbeiter spezielle Schulungen organisiert – und da waren auch Kurse in Erster Hilfe dabei“, erzählt er.

Stürme und Tornados

Tornados kamen 2008 und 2016 über den Hochschwarzwald oder Orkantief Sabine Anfang Januar 2020 mit der nachfolgenden langen Trockenheit im Frühjahr und Sommer. In diesem Jahr habe sich der Borkenkäfer massiv vermehrt und viele Bäume zerstört. „Allein im Staatswald sind damals 300.000 Festmeter Schadholz angefallen. Es war das heftigste Schadholz-Jahr meiner Amtszeit in St. Blasien“, sagt Stowasser.

Mit den offensichtlichen Waldschäden und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hatte spätestens seit 2000 der Umbau des Waldes begonnen, der unter anderem auf Bergmischwald und Waldverjüngung setzte. Doch der braucht Zeit: „Der Waldumbau dauert mindestens eine Waldgeneration – das sind 100 bis 150 Jahre“, erklärt er.

Einen bedeutenden Erfolg für den Natur- und Artenschutz haben das EU-Life-Projekt Oberer Hotzenwald und das Naturschutzgroßprojekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental gebracht. Viele haben sich daran beteiligt: Behörden, Land- und Forstwirte, aber auch Privatleute und dank der millionenschweren Förderung auch viele Kommunen. „Da sind gemeinsam Konzepte für die Offenheit der Landschaft, die Renaturierung von Mooren oder für eine größere Vielfalt in den Wäldern entwickelt worden“, so Stowasser.

Wald und Natur haben sich in den letzten 20 Jahren zudem durch eine intensivere Durchforstung stabilisiert. Man habe mehr Platz für die einzelnen Bäume geschaffen, so dass dem Boden mehr Wasser und Wärme zukomme. „Trotz der Stürme gibt es wegen der Naturverjüngung nur wenige Flächen, die richtig kahl sind.“

Als Erfolg erwiesen habe sich auch die wissenschaftlich begleitete Rotwildkonzeption, die der St. Blasier Forst mitentwickelt habe. Dabei sei es darum gegangen, das Rotwild in der Region zu halten, ohne dass die Tiere mit ihrem Appetit auf Grünes den Waldumbau gefährden und der Landwirtschaft schaden.

Auch hier ist die Vernetzung vieler Akteure der Schlüssel: „In der AG Rotwild arbeiten unter anderem Vertreter von Gemeinden, Landwirte, Jäger, Förster, Touristiker und Vertreter von Naturschutzorganisationen. Wir haben es geschafft, den Bestand so weit zu reduzieren, dass die Verbissschäden im Wald und die Fressschäden in der Landwirtschaft in einem verträglichen Rahmen bleiben“, so Stowasser.

Die Vernetzung mit vielen Akteuren, wie es sein Amt mit sich bringt, gefällt ihm sehr gut: „Ich bin gerne mit Menschen“, sagt er. Gelegenheit dazu wird er auch weiterhin haben, etwa als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter des Landkreises Waldshut für St. Blasien und umliegende Gemeinden und als Mitglied der Domfestspiel-Kulissenbauer.