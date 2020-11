von Thomas Mutter

Der Zufall ist gelegentlich ein willkommener Begleiter der Gedanken und Betrachtungen. Aus angehäuftem Archivmaterial gelangt dieses Foto vor die Augen. Es lädt unwillkürlich ein zu einem gedanklichen Spaziergang durch jene Stadtteile, auf die es unausgesprochen und zum Teil unsichtbar hinweist. Der Vergleich zwischen damals und heute mündet unweigerlich in die Erkenntnis einer rasanten Stadtentwicklung (beispielsweise hier in der Talsohle) nach dem letzten Krieg.

Die Aufnahme ist genau ein Jahrhundert alt. Der seinerzeitige Fotograf blickt von Nordwesten, also von Bernau oder Menzenschwand her, auf das Städtchen. Am unteren linken Bildrand fließt der Gewerbekanal, der nicht zu verwechseln ist mit dem Hangkanal hinter dem einstigen Lungensanatorium. Der teils ober-, teils unterirdisch geführte kleinere oder auch untere Kanal verlief hinter den Häusern an der Bernau-Menzenschwander Straße bis vor zum einstigen Gasthaus „Krone“ und dann hinüber zu den Werkstätten der ehemaligen Baumwollspinnerei in den einstigen Klostergebäuden.

Immer noch links, am Ende des sichtbaren Kanalstücks, also am Abgang zum jetzigen Hans-Thoma-Weg steht das 1902/03 erbaute Feuerwehr-Spritzenhaus (nach Abriss vor rund 40 Jahren ersetzt durch das Mehrfamilienhaus Rothmeier). Rechts schiebt sich die Friedhofsanlage ins Bild, zwischen früherem Feuerwehrhaus und „Gottesacker“ entfalten sich grüne Weiden und Auen und die auf dem Foto liebliche Alb. Und heute? Der Zuwachs und die Entwicklung der Stadt haben einen Großteil des engen Tals albaufwärts beanspruchen müssen, um Siedlungsfläche schaffen zu können.

„Hinter“ der Position des Fotografen und heutigen Bildbetrachters sind der erschlossene Hans-Thoma-Weg und die Bebauung am Ausläufer der Bernau-Menzenschwander Straße einschließlich des Gebiets „In der Breite“ einzuordnen.

Die Ansicht der Domstadt aus dem Jahr 1920 soll noch nicht verlassen werden: Ziemlich in der Mitte, nach den Wiesenflächen, ragt ein schlanker Kamin auf – er gehörte zum einstigen, großartigen Kurhaus (etwa an der Stelle des heutigen Haus an der Alb), das mit dem Verkauf 1924/25 seine kurörtliche Erstklassigkeit verlor und den Zeitenwandel ankündigte.

Die hundertjährige Stadt(teil)ansicht dürfte sich beim Betrachter die Waage halten zwischen nostalgischer Rückschau und Erinnerung und dem respektvollen Staunen über die Geschwindigkeit der Entfaltung und Bautätigkeit, die in den vergangenen sieben Jahrzehnten die Stadt im Talbereich ausdehnte bis an den westlichen Teil der Umgehungsstraße. (mut)