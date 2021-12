von Sebastian Barthmes

Christian Niederhofer aus Überlingen wird neuer Wirtschaftsleiter des Kollegs St. Blasien. Er wird damit Nachfolger von Daniel Poznanski, der im Februar nach Mainz wechselt. Zuletzt war er mehr als 20 Jahre in gleicher Funktion in der Internatsschule Salem tätig. Der ausgebildete Jurist hat seine Stelle am 1. Dezember angetreten.

Beruflich wie privat kennt Christian Niederhofer die Internatswelt: Der Vater des in Lahr geborenen neuen Wirtschaftsleiters war im auswärtigen Dienst. Viele Jahre lang habe er deshalb im Ausland gelebt: Nach einer Zeit in den Niederlanden, folgten Jahre in New York, nach einer Zwischenstation in Bonn zog die Familie nach Südafrika, wo zu der Zeit noch Apartheid herrschte. Weil die Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder in diesem politischen System leben, fiel die Entscheidung: der junge Christian Niederhofer besuchte ein kirchliches Internat in Gaienhofen. Der Internatsbetrieb ist dort mittlerweile geschlossen, die Schule besteht aber weiterhin. Nach dem Abitur entschied sich der 59-Jährige für ein Jurastudium in Freiburg, wo auch die Familie seiner Mutter Wurzeln hat. In der Zeit habe er sich auch noch um seine Großmutter in Lahr kümmern können.

Die juristische Ausbildung habe ihm Mühe bereitet, erinnert er sich, die Freude sei dann mit der Praxis gekommen, weil das juristische Werkzeug helfen könne, Konflikte zu lösen und einen Ausgleich zu schaffen. Als er sich schließlich nach dem zweiten Staatsexamen auf Arbeitsstellensuche machte, wurden Juristen gesucht – er trat bei der Treuhandanstalt in Berlin eine Stelle im Direktorat Sondervermögen an. Dabei sei es um das Vermögen von Parteien, Gewerkschaften und anderen Organisationen gegangen. Zu klären hatte er, wem das Vermögen zusteht, wem es vielleicht schon während der NS-Diktatur enteignet worden war.

Bei der Treuhand musste er sich aber auch um Vereinigungskriminalität kümmern. Er hatte also auch mit Unternehmern aus Westdeutschland zu tun, die die Treuhand um Millionen betrogen hatten. Bei einem dieser Prozesse sei er vom gegnerischen Anwalt auf eine Stelle in Salem aufmerksam gemacht worden.

Im Alter von 35 Jahren trat Niederhofer also dort die Stelle des Geschäftsführers an und es folgten ereignisreiche Jahre, wie er sagt. Riesige Bauprojekte verantwortete er ebenso wie die Suche nach neuen Strategien, um das Internat nach der Umstellung auf das achtjährige Gymnasium auszulasten, denn „es fehlten plötzlich 100 Schüler“. Von ehemals vier Standorten musste einer geschlossen werden, die Schule wurde umstrukturiert und ein Orientierungsjahr neu aufgebaut. Gleichzeitig musste sich auch seine frühere Internatsschule mit dem Thema Missbrauch auseinandersetzen.

Aber was sollte nach Abschluss der Großprojekte Standortschließung und Ausbau folgen? „Da wollte ich etwas anderes machen“, sagt Niederhofer und sein Ziel sei eigentlich gewesen, die Internatswelt zu verlassen. Doch dann stieß er auf eine Anzeige eines katholischen Schulverbandes und das Konzept des christlich geprägten Unterrichts gefiel ihm. Als er dann später die Ausschreibung des Kollegs entdeckte, bewarb er sich.

Die Zukunftspläne

Nach der Einarbeitung durch seinen Vorgänger will Niederhofer viele Projekte fortführen oder neue beginnen. Die Digitalisierung müsse beispielsweise weiterentwickelt werden. Die gute Nachfrage erlaube es dem Kolleg, das wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sei, Optimierungsprozesse voranzutreiben. Er selbst sieht sich als eine Art Dienstleister für die Schule und das Internet, um Schülern sowie Mitarbeitern möglichst gute Bedingungen zu schaffen.