von Christiane Sahli

In Menzenschwand geboren, stieg Franz Xaver Winterhalter im 19. Jahrhundert zum gefragtesten Porträtmaler in Europa auf. Er starb bei einem Besuch der befreundeten Bankiersfamilie von Metzler in Frankfurt am Main und wurde auf dem dortigen Hauptfriedhof beigesetzt. Seit 15 Jahren pflegt Günther Beeg das Grab Winterhalters, inzwischen verbindet ihn und Ehemann Reiner Stier auch eine enge Freundschaft mit dem Verein Winterhalter in Menzenschwand.

Grabpaten übernehmen Pflege

Seit 40 Jahren wohnt Günther Beeg gegenüber dem Frankfurter Hauptfriedhof mit seinen rund 80.000 Gräbern, auf dem viele bekannte Persönlichkeiten wie der Philosoph Artur Schopenhauer, die Schriftstellerin Ricarda Huch, der Arzt Alois Alzheimer und Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki beigesetzt sind. Rund 1200 der Gräber stehen unter Denkmalschutz, entweder weil dort bekannte Persönlichkeiten beigesetzt sind oder die Gräber nicht mehr ersetzbare Denkmale darstellen. Da viele dieser Grabstätten aber nicht mehr gepflegt werden, entschloss die Stadt aus Kostengründen, die Pflege an Grabpaten zu übergeben.

„Ich habe das Grab von Winterhalter zwar gekannt, aber nicht gewusst, das es sich dabei um das Grab des Malers handelt“, sagt Beeg. Eine Palette auf dem Grabstein brachte ihn dann aber auf die richtige Spur. Er brachte in Erfahrung, dass Winterhalter 1873 in Frankfurt an Typhus gestorben war, als er anlässlich eines Auftrags für die befreundete Bankiersfamilie in der Stadt am Main weilte. Den Grabakten entnahm Beeg, dass das Grabmal mit seinem knapp drei Meter hohen Engel von Winterhaltes Bruder Hermann sowie seinem Freund Franz-Josef Berckmüller entworfen wurde.

Vor etwa 15 Jahren entschloss sich Beeg, die Grabpatenschaft zu übernehmen, auch wenn dies Geld kostet, da die Paten die entstehenden Kosten selbst zu tragen haben. Aber zum Glück war das Grabmal weitgehend intakt, lediglich ein Flügel des Engels wackelte, ein Schaden, der leicht zu beheben war. Dann galt es, das Grabmal von Hand mit einer Wurzelbürste zu reinigen, eine Heidenarbeit, erinnert sich Beeg. Und natürlich muss das rund zehn Quadratmeter große Grab immer wieder neu bepflanzt und gegossen werden. Unterstützt wird Beeg dabei tatkräftig von Ehemann Reiner Stier.

Seit 15 Jahren pflegt Günther Beeg das Grab von Franz Xaver Winterhalter auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Bild: Ch. Sahli

Aber das Grab von Winterhalter ist nicht das einzige, für das Beeg die Patenschaft übernommen hat, insgesamt sind es inzwischen 15 Gräber, unter anderem von Cecile Jeanrenault, der Ehefrau des Komponisten Felix Mendelsohn-Bartholdy und von Dorothea Schlegel, der Tochter des Philosophen Moses Mendelsohn. Für ihn sei die Grabpflege ein Ausgleich seiner anstrengenden Berufstätigkeit in einer Werbeagentur gewesen, sagt Beeg. Und auch in seinem Ruhestand genießt er die, wie er sagte, Natur pur auf dem parkähnlichen Friedhof.

In Sachen Botanik haben Beeg und Stier durch ihr Engagement inzwischen viel gelernt, es gelte, die Bepflanzung an die Gegebenheiten wie Licht und Boden anzupassen, „man lernt, was wächst“, sagt der Grabpate. Und noch etwas: Man lerne auch auf anderen Gebieten einiges, denn man beschäftige sich mit den Personen, deren Grab man betreue. Informationsquellen sind dabei unter anderem Grabakten, aber auch persönliche Gespräche auf dem Friedhof.

Besuche in Menzenschwand

In Falle des Todes von Beeg kann sich dieser in einem der Gräber, deren Patenschaft er übernommen hat, beisetzen lassen. Und die Patenschaft wird dann vom Verein Winterhalter in Menzenschwand übernommen, mit dem Beeg und Stier seit vielen Jahren ein freundschaftliches Verhältnis verbindet. Etwa vier oder fünf Jahre, nachdem er die Patenschaft übernommen habe, sei er auf das Menzenschwander Museum gestoßen und habe Kontakt mit der Vereinsvorsitzenden Elisabeth Kaiser aufgenommen, erzählt Beeg. Ein Kontakt, der sich im Laufe der Jahre immer mehr vertiefte.

Inzwischen besucht das Ehepaar zweimal jährlich Menzenschwand, dann stehen immer wieder Aktivitäten mit den Aktiven des Vereins an. Und auch zu Ausstellungseröffnungen reisen die beiden gerne aus der Großstadt Frankfurt in den Geburtsort der Malerbrüder an.