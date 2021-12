von Sebastian Barthmes

Das Winterhalter-Museum „Le Petit Salon“ öffnet nach der Herbstpause am heutigen Samstag wieder seine Türen. Die neue Attraktion, das jüngst bei einer Auktion in der Schweiz erworbene Gemälde „Die schöne Amerikanerin“, haben Vereinsvorsitzende Elisabeth Kaiser und Bernd Coenen-Lehmann am Mittwoch aufgehängt.

Mehrere Indizien

Rund 30 Kilogramm wiegt das neue Ölgemälde, das Franz Xaver Winterhalter gemalt hat. Wen das Bild wirklich zeige, wisse man nicht, sagt Elisabeth Kaiser, gesichert sei aber, dass es sich um eine junge Amerikanerin handelt. Und aufgrund mehrerer Indizien und Familienüberlieferungen soll es sich um die letzte Verlobte des in Menzenschwand geborenen und zu der Zeit schon über 60 Jahre alten Künstlers handeln, schreibt Eugene Barilo von Reisberg in einem Gutachten. Ob das wirklich so ist, könne man auch bezweifeln, sagt Kaiser, schließlich wisse man nicht gesichert, ob Winterhalter jemals wirklich verlobt gewesen sei – nur von einer Beziehung wisse man.

Intimes Verhältnis

Darauf, dass der Maler aber ein intimes Verhältnis zu der jungen Dame hatte, weisen aber laut Experten Indizien hin, sagt die Vorsitzende des Winterhaltervereins: Der Blumenschmuck lasse eine Nähe zur Porträtierten zu. Die fehlende Signatur lasse auch den Schluss zu, dass es sich um kein Auftragswerk handle, zumal sich das ovale Gemälde bis zu dessen Tod im Besitz des Malers befand.

Auch die Entstehungszeit hat Winterhalter-Experte von Reisberg eingegrenzt, obwohl das Gemälde nicht datiert ist. Winterhalter habe es zwischen 1868 und 1869 gemalt. Die verwendete Kleidung und der Haarschmuck deuten auf genau diese Jahre hin. Auch der Stempel des Leinwandlieferanten helfe, das Bild so genau zu datieren, denn diesen bestimmten Stempel habe der Händler nur 1868 und 1869 verwendet.

Über seinen Bruder und Erben Hermann Winterhalter gelangte das Gemälde mit vielen anderen Kunstwerken zu dessen Erben und später in Privatbesitz außerhalb der Familie. Ende der 1980er Jahre war es in Ausstellungen in London und Paris zu sehen.

Einen prominenten Platz hat das neue Gemälde im Erdgeschoss des Winterhalter-Museums erhalten. Nachdem Bernd Coenen-Lehmann den stabilen Haken angebracht hatte, hängte er das Kunstwerk zusammen mit Elisabeth Kaiser auf.

In den kommenden Wochen werde es einen weiteren Neuzugang in der Ausstellung geben, sagte Kaiser. Denn der Verein konnte eine Ölskizze in Frankreich erwerben. Solche Skizzen habe Winterhalter nur für große Gemälde angefertigt, sagt sie. Das danach entstandene Kunstwerk Florinda (1,79 auf 2,45 Meter) hatte er im Auftrag der britischen Königin Victoria gemalt, die es ihrem Ehemann Albert zum Geburtstag schenken wollte. Zu erkennen sei, wie viel sich zwischen Skizze und fertigem Gemälde noch verändert habe, sagt Kaiser. Die Nachbildung des Werks hängt heute im Metropolitan Museum of Art in New York.

Das kleine Kunstwerk wird derzeit restauriert, denn „man hat eine Skizze nicht so wertgeschätzt, wie ein fertiges Gemälde“, sagt Elisabeth Kaiser. Dementsprechend sei es die Skizze auch nicht gut gelagert worden. Auch ein früherer Restaurierungsversuch sei eher von Nachteil gewesen. Entdecken werden die Museumsbesucher die Ölskizze im Obergeschoss des Museums.

Besuch und Pläne Die Öffnungszeiten: Das Museum „Le Petit Salon“ ist ab Samstag, 18. Dezember, von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (2G-Regel).

Mit der zunehmenden Größe der Ausstellung ist auch die Technik im Museum immer professioneller geworden. Nachdem bereits besondere Sicherungstechnik im Erdgeschoss eingebaut ist, werde die Anlage im Januar auf das Obergeschoss ausgeweitet. Wie empfindlich die Sensoren sind, habe sich in den vergangenen Tagen gezeigt. Nach dem Entlüften sei ein Heizkörper zu warm geworden, dass die aufsteigende warme Luft eine Vorhang in Bewegung gebracht und dadurch Alarm ausgelöst habe, sagt Elisabeth Kaiser.