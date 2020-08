von Sebastian Barthmes

Seit 25 Jahren gibt es das internationale Bildhauersymposium in St. Blasien. Deshalb wollten die Organisatoren von Werbe- und Aktivkreis sowie von der Stadt ein besonderes Programm auf die Beine stellen. Außergewöhnlich wird der Kunstsommer tatsächlich: „Stadt.Kunst.Galerie“ lautet der Titel des Ersatzprojekts in der Corona-Pandemie. Das Jubiläum soll dann im kommenden Jahr gefeiert werden.

In einigen Geschäften stehen oder liegen die Kunstwerke schon. | Bild: Sebastian Barthmes

Ungefähr 200 Künstler hatten sich für das diesjährige Bildhauersymposium beworben, sagt Bernd Ruderisch vom Werbe- und Aktivkreis St. Blasien (WAK). Doch die Corona-Pandemie habe das Jubiläumssymposium verhindert. Nicht nur die Einschränkungen bei den Besucherzahlen, sondern auch die Anreise der ausländischen Künstler seien zum Problem geworden. „Aber ohne irgendwas ist der Sommer in St. Blasien nicht vorstellbar“, sagte die künstlerische Leiterin des Symposiums, Christel Andrea Steier.

Das Jubiläum Das große Jubiläum des internationalen Bildhauersymposiums steht dann mit einem Jahr Verspätung im Sommer 2021 an. „Jetzt können wir richtig Anlauf nehmen“, sagt Bernd Ruderisch.

Außerdem, so Steier, „wollten wir die Künstler nicht vergessen, sie leiden unter der Situation“, da viele geplante Ausstellungen in diesem Jahr nicht stattfinden. Also erarbeitete das Organisationsteam unter Leitung von Bernhard Meyer ein neues Konzept: Unterschiedliche Kunstwerke, nicht nur Skulpturen, sondern zum Beispiel auch Fotografien und Collagen, werden in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte gezeigt. Dazu eingeladen wurden die Künstler, die sich für das Symposium beworben hatten, sowie hauptberufliche Künstler aus dem Landkreis Waldshut.

St. Blasien St. Blasien als Schaufenster der Kunst Das könnte Sie auch interessieren

„Wir waren sehr überwältigt von der großen Resonanz“, sagt Steier. 40 Künstler aus neun Nationen werden ihre Werke von Sonntag, 30. August, bis Sonntag, 6. September, in der Domstadt zeigen. Sie freut sich auch darüber, dass alle Geschäfte bereit waren, Kunstwerke in ihren Schaufenstern zu zeigen. Die Aktion dokumentiere, dass „zemmehebbe“ nicht nur ein Slogan in de Corona-Krise, sondern Realität sei.

Auch das Ersatzprogramm muss abgespekt werden

Auch das Ersatzprogramm sollte ursprünglich noch etwas größer ausfallen. Zwar hatten die Organisatoren bewusst auf Aktionen auf dem Domplatz verzichtet, aber im Kurpark sollte ein Programm stattfinden. Dort waren zum Beispiel ein Lichterfest und auch eine Kunstperformance vorgesehen. Doch die Corona-Auflagen hätten den WAK überfordert, sagt Ruderisch. „Sobald Musik spielt, ist es eine Veranstaltung“, sagt er. Dann gelte derzeit auch die Obergrenze von 500 Besuchern. Man hätte also den Platz absperren, den Zugang kontrollieren und die Gäste zählen müssen. Das Kurparkfest, die Feuerskulptur und auch den verkaufsoffenen Sonntag werde es also in diesem Jahr nicht geben.

St. Blasien Jubiläum im Miniformat: Das 25. Bildhauersymposium wird in diesem Jahr wohl klein ausfallen Das könnte Sie auch interessieren

Aber ein Kunstwerk entsteht dann doch direkt vor Ort: Das Künstlerduo Pialeto aus der Schweiz werde eine Skulptur erschaffen, die dann die ganze Woche über beleuchtet werden soll. Das Material bringen sie mit und am Schluss bauen sie das Werk auch wieder ab. Wo diese Skulptur stehen wird, steht aber derzeit noch nicht fest.

St. Blasien Die Bilanz zum Holzbildhauersymposium in St. Blasien fällt positiv aus Das könnte Sie auch interessieren

Die Künstler hatten ihre Kunstwerke zum Teil nach St. Blasien geschickt oder auch selbst dorthin gebracht. Einige der Künstler halfen selbst bei der Gestaltung der Schaufenster, aber auch Steier beriet Händler bei der Präsentation.