von Karin Steinebrunner

Mit großem Aufwand hat der in Kehl lebende Künstler Tilmann Krieg eine künstlerische Hommage an Fürstabt Martin Gerbert mit dem Titel „Das Firmament des Martin Gerbert“ geschaffen. Die Premiere am Samstag im Dom fand vor gut halb gefüllten Plätzen statt, von denen etliche durch die Domfestspielgemeinde besetzt waren.

Zu dieser Zeitreise zu Person, Leben und Wirken Martin Gerberts begrüßte Bürgermeister Adrian Probst die Anwesenden. Dann gab er das Mikrofon an den Martin Gerbert-Darsteller der Herzen, wie er Pater Mertes nannte, weiter.

Mertes nutzte seine Einleitung in den Abend als Statement, in dem er den Fürstabt als Universalgelehrten, als Aufklärer und als Traumatisierten apostrophierte. „Auch wir Heutigen“, so Mertes, bräuchten wieder Generalisten, die das Expertenwissen würdigen, aber darüber hinaus Verantwortung übernehmen für das Zusammenspiel aller Komponenten, wie auch Gerbert dies getan hatte.

Die in der Aufklärung mit Ereignissen wie dem Erdbeben von Lissabon aufkeimende Theodizee-Frage habe auch in Zeiten von Corona keine neuen Antworten gebracht, aber die Frage, wie viel Macht wir der Angst vor dem Tod in unserem Leben einräumen. Gerbert sei traumatisiert gewesen durch das kindliche Erlebnis des Brandes von Horb, und wie er mit Hilfe von Bildung diese Traumatisierung zu verarbeiten imstande gewesen sei, das gelte heute noch gleichermaßen wie damals.

In diesen drei Punkten sei Gerbert daher auch nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Die Installation Tilmann Kriegs begann tatsächlich ebenfalls, wie das Domfestspiel 2018, mit den Flammen des Brandes von 1725, den der Fünfjährige in seiner Heimatstadt Horb am Neckar miterlebte, und natürlich wiederholten sich diese Flammen im Brand des St. Blasier Doms im Jahr 1768, aber auch nochmals als aufkeimender Weltbrand der Revolution, begleitet mit dem Gesang des „Dies irae“, nach dem Tod von Österreichs Kaiserin Maria Theresia.

Diesen über die Säulen des Domes huschenden Flammen stehen malerische Naturidyllen gegenüber, erstmals bei der Wanderung des jungen Mannes zu Fuß nach St. Blasien, und dann vor allem bei der Illustration des Hinweises auf Gerberts großes dreiteiliges Werk, das er über seinen geliebten Schwarzwald verfasste.

Immer wieder kommt Tilmann Krieg auf den Bildungshunger Gerberts zu sprechen, auf seine Reisen, die mit entsprechenden alten Stadtansichten bebildert sind, auf seine Forschertätigkeit auf dem Gebiet der Liturgie, des Kirchengesangs und der Musiktheorie. Beim Hinweis auf seine kompositorische Tätigkeit erklingt ein von ihm verfasstes Offertorium.

Immer wieder nutzt Krieg Zoomeffekte und laufende Bilder von Gebäuden, Schriften, dem kunstvoll verzierten Kreuz als Insignium des Würdenträgers Gerbert, die im Chor und vor allem auf den Säulen entlanglaufen. Dabei sieht Krieg es als spannende künstlerische Freiheit, wenn die Projektionen durch die Säulen stark fraktioniert werden. Einen besonderen Reiz haben vornehmlich die Einstellungen, in denen sich Realität und filmische Umsetzung überlagern, indem Krieg mit Abbildungen des Kircheninneren hantiert.

Im Zusammenhang mit der Musik kommt der Designer Krieg zur Geltung, indem sich zentrifugal auseinanderdriftende Lichtkaskaden auf die Anwesenden ergießen, als Untermalung der Gerbertschen Komposition in bunten Farben, bei seinem Tod eher als Schwarz-Weiß-Kontraste und mit zusätzlichen graphischen Mustern in der Kuppel. Beim Wiederaufbau des Doms nach dem Brand von 1768 stellt er das Skizzieren der neuen Formen gegen Abbildungen traditioneller barock ausladender Kirchenausstattungen. Und bei der Einweihung des Neubaus treibt die vervielfältigte Domkuppel auf den Säulen und im Chorraum ihr Spiel zur Festmusik.

Der Lebenslauf Gerberts wird in kurzen, prägnanten Abschnitten von einer angenehmen Sprecherstimme referiert. Dabei kommen auch Gerberts diplomatisches Geschick sowie die sozialen, gesetzgeberischen und wirtschaftlichen Aspekte seines Wirkens zur Sprache.

Musikalische Live-Improvisation

Modern wird es, als zum filmischen Geldregen Michael Neymeyer eine musikalische Live-Improvisation beisteuert. Und auch zwischen die Projektionen von gemalten Porträtdarstellungen mischen sich mehr und mehr Fotos von Klosterbrüdern, bis schließlich am Ende die Abwanderung im Rahmen der Säkularisation nach St. Paul noch als Ausblick angehängt erscheint und deren heutige Vertreter noch kurz zu Wort kommen.