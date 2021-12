von Christiane Sahli

Auch in diesem Jahr wird die St. Blasier Blaulichtjugend (Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz und DLRG-Jugend) wieder eine Weihnachtsaktion für Kinder und Jugendliche zwischen drei und 14 Jahren in St. Blasien, Menzenschwand und Albtal starten und den durch Corona arg gebeutelten jungen St. Blasiern eine Freude bereiten.

Anmeldung und Spenden Anmeldung bis Sonntag, 12. Dezember, per E-Mail (gemeinsam@stblasien.de) oder montags bis freitags telefonisch zwischen 8 und 16 Uhr unter der Nummer 07672/414 32 (Stadtverwaltung St. Blasien). Spenden für die Aktion erbitten die Organisatoren bis Dienstag, 14. Dezember, unter dem Verwendungszweck „Weihnachtsfreude“ auf ein Konto der Stadt St. Blasien (IBAN: DE71 6805 2230 0000 0002 73).

Im vergangenen Jahr startete die St. Blasier Blaulichtjugend erstmals eine Weihnachtsaktion, um den unter den Einschränkungen der Coronapandemie leidenden Kindern eine kleine Freude zu bereiten. 130 Weihnachtstüten wurden gepackt und den jungen Empfängern kurz vor Weihnachten vor die Tür gestellt.

Auch wenn es im zweiten Halbjahr 2021 keinen Lockdown und keine flächendeckende Schließung von Schulen und Kindergärten gab, mussten Kinder und Jugendliche dennoch in den vergangenen Monaten in vielen Bereichen zurückstecken. Das war der Grund für die Blaulichtjugend, auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsaktion zu starten, sagte der stellvertretende Jugendleiter der DLRG, Benjamin Ketterer, der gemeinsam mit den Jugendleitern von DRK und Feuerwehr, Johanna Rupp und Michael Pommer, für die Aktion verantwortlich zeichnet. Mit im Boot ist auch wieder die Stadt St. Blasien, die die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Die Aktion ist auch in diesem Jahr auf Spenden angewiesen.

Kinder und Jugendliche, die in den Genuss einer Weihnachtstüte kommen wollen, müssen sich bis zum 12. Dezember bei der Stadt melden, Spenden werden bis zum 14. Dezember erbeten. Und dann geht es in die, wie es Ketterer sagte, heiße Phase: Die Präsente werden besorgt und verpackt sowie Weihnachtsbriefe geschrieben. Am 19. Dezember werden die etwa zehn freiwilligen Helfer die Weihnachtstüten zu den Empfängern bringen. Die Arbeit am Menschen stehe für die Blaulichtorganisationen im Vordergrund, in diese Richtung gehe auch die Weihnachtsaktion, erklärte Ketterer und betonte: „Wir möchten Freude bereiten.“