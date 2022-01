von Christiane Sahli

Eine neue Rettungswache soll in naher Zukunft in St. Blasien gebaut werden. Rund um die Uhr sorgen dort 15 Mitarbeiter dafür, dass im Notfall ein Rettungswagen oder der Notarzt in der Region schnell Hilfe leisten. Längst sind es gut ausgebildete Profis, die ausrücken. In früheren Zeiten waren es zunächst freiwillige Mitglieder einer Sanitätskolonne und später Mitglieder des DRK-Ortsvereins.

Das Rettungswesen in St. Blasien hat eine lange Geschichte. Bereits 1897 war eine Sanitätskolonne im Einsatz. Sie wurde nach einer Pause von einigen Jahren 1911 als Vorläufer des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes wieder gegründet. Die Aufgaben der Ehrenamtlichen sind im Laufe der Jahre immer vielfältiger geworden.

Die neue Rettungswache Der Neubau der DRK-Rettungswache ist eines der größten Projekte der Stadt St. Blasien in diesem Jahr. Im Haushaltsplanentwurf, den Kämmerer Michael Spitz vor Kurzem im Gemeinderat vorgestellt hat, sind für den Neubau 2,7 Millionen Euro vorgesehen. Das neue Zentrum soll an der L 154 entstehen und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze, Vereins- und Schulungsräume bieten.

Man schrieb das Jahr 1897, als in St. Blasien eine Sanitätskolonne gegründet wurde. Aber bereits Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Baden Frauen aktiv unter dem Dach des von der badischen Großherzogin Marie-Luise gegründeten badischen Frauenvereins. Der Verein schloss sich später dem Roten Kreuz an. Die St. Blasier Sanitätskolonne tat zunächst Dienst bis 1906 und wurde 1911 wieder ins Leben gerufen. Sie ist damit als Vorläuferin des heutigen Ortsvereins anzusehen.

Vieles über die weitere Geschichte des Rettungswesens in der Region ist nicht bekannt, sicher ist jedoch, dass Schwestern des 1921 gegründeten Deutschen Roten Kreuzes im Zweiten Weltkrieg in dem in den Räumen des Kollegs eingerichteten Lazarett als Hilfsschwestern tätig waren.

Ein genaues Gründungsdatum des Ortsvereins habe er nicht gefunden, sagte Uli Egge, der ehemalige Bereitschaftsleiter des Ortsvereins, der sich mit der Geschichte des Rettungswesens in St. Blasien bestens auskennt. Sicher sei, dass nach dem Zweiten Weltkrieg aber bereits Sanitätsdienste in der Domstadt geleistet worden seien. Die Annalen verzeichnen Wolfgang Linden als ersten Vorsitzenden des Ortsvereins in der Domstadt, er übte sein Amt von 1950 bis 1983 aus.

1952 begann man mit den Krankentransporten, das DRK St. Blasien schaffte den ersten Krankenwagen an, so Egge. Einige Jahr später, 1960, wurde bereits ein teilhauptamtlicher Mitarbeiter für die Krankentransporte eingestellt. Ende der 1960er Jahre kam ein zweiter Krankenwagen hinzu, ein weiterer hauptamtlicher Mitarbeiter wurde beschäftigt. Jeweils ein hauptamtlicher und ein ehrenamtlicher Mitarbeiter begleiteten zu dieser Zeit die Krankentransporte. Ein erster Rettungstransportwagen mit besserer Ausstattung für die Betreuung während der Fahrt ergänzte den Fuhrpark des Ortsvereins ab dem Jahr 1980.

1983 ist eine Veränderung im Rettungswesen zu verzeichnen, als das Bereichsnotarztsystem eingeführt wurde. Jeweils einer der ortsansässigen Ärzte war als Notarzt im Einsatz, zunächst mit dem eigenen Fahrzeug, später mit einem Notarztfahrzeug. 2011 wurde das Bereichsnotarztsystem dann durch ein System mit einem Notarzt für die gesamte Raumschaft abgelöst.

Die Ausbildung der eigenen Rettungskräfte wurde von Anfang an großgeschrieben. Bereits 1911 wurde mit Lehrgängen für den Sanitätsdienst begonnen, später organisierte der Ortsverein auch Krankentransportkurse. Und schon weit vor dem Jahr 1976, seit er selbst dabei sei, habe man Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung angeboten, heute seien es etwa 30 bis 35 Kurse im Jahr, sagte Egge.

Weitere Aufgaben kamen hinzu, heute sei man sehr vielseitig aufgestellt, fuhr Egge fort. Neben Sanitätsdiensten bei Festen und Sportveranstaltungen in der Region organisiert das DRK St. Blasien seit den 1960er Jahren Blutspendetermine und es wird eine Kleiderkammer betrieben. Auch in der Corona-Pandemie engagieren sich die Ehrenamtlichen bei öffentlichen Corona-Testungen, der Unterstützung bei Impfaktionen und einem Einkaufsservice. Überaus aktiv ist zudem das in den 1960er Jahren unter dem damaligen Bereitschaftsleiter Peter Hilger gegründete Jugendrotkreuz.

Inzwischen bahnen sich große Veränderungen an. Der Bau einer neuen Rettungswache ist geplant. Eine Entwicklung, der Egge, wie er sagte, sehr positiv entgegensieht.