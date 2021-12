von Christiane Sahli

Knapp einem Fahrverbot entgangen ist eine Angeklagte, die sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten musste. Richterin Susanne Lämmlin-Daun verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro, zudem muss sie ein Bußgeld von 25 Euro bezahlen.

Die Angeklagte sei, so der Vorwurf, an einem Abend Ende Juni beim Verlassen eines Parkplatzes mit einem Dachvorsprung kollidiert und habe, ohne sich um Weiteres zu kümmern, den Unfallort verlassen. Das Geschehen räumte die Frau unumwunden ein. Sie habe zu dieser Zeit unter einer starken persönlichen Belastung gestanden, daran habe sich bis heute nichts geändert, erklärte sie. Zudem sei sie an diesem Tag krank gewesen, aber zur Arbeit erschienen, um diese nicht zu verlieren.

Nach Arbeitsende sei es dann zu dem Vorfall gekommen, da ihr schwindelig gewesen sei und sie daher das Steuer verrissen habe. Nach kurzer Begutachtung des Schadens fand sie, so schlimm könne es nicht gewesen sein, erklärte die Frau vor Gericht. Am nächsten Tag habe sie dann den Schaden, der später mit 2300 Euro beziffert wurde, ihrer Versicherung gemeldet.

Der Angeklagten ging es bei der Verhandlung im Wesentlichen um die Vermeidung eines Fahrverbots – in dem Strafbefehl, gegen den sie Einspruch eingelegt hatte, war ein einmonatiges Fahrverbot verhängt worden. Da es, wie sie ausführte, an ihrem Wohnort nur wenige Busverbindungen gebe, sei sie auf ihren Führerschein angewiesen. Ohne Führerschein werde sie ihre Arbeitsstelle verlieren, zudem müsse sie einen pflegebedürftigen Angehörigen allein versorgen, auch deshalb sei sie auf das Auto angewiesen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beharrte in ihrem Antrag auf dem einmonatigen Fahrverbot. Anders sah dies Richterin Lämmlin-Daun. Sie verurteilte die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro und einem Bußgeld von 25 Euro, sah aber von einem Fahrverbot ab. Allein die Sorge, dass das Fahrverbot wirksam werden könnte mit den damit verbundenen gravierenden Folgen wie Verlust des Arbeitsplatzes und Probleme bei der Versorgung des pflegebedürftigen Angehörigen, lasse es vertretbar erscheinen, von dem Fahrverbot abzusehen, so ihre Argumentation. Eines gab die Richterin der Angeklagten aber mit auf den Weg: „Sich davonzumachen, geht einfach nicht. Sie müssen zu dem stehen, was vorgefallen ist.“