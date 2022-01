von Susanne Filz

Andrea Kimmel ist ein Bücherfan. Als die öffentliche Bücherei in St. Blasien im Obergeschoss im Haus des Gastes geschlossen wurde, hat sie das sehr getroffen. Auch weil dadurch ein beliebter Treffpunkt verschwunden sei. Eine Kulturstadt wie St. Blasien muss eine Bücherei haben, findet sie. Nun hat sie selbst einen solchen Ort geschaffen, wenn auch im Miniformat: das Bücherstüble im Erdgeschoss ihres Wohnhauses in der Albtalstraße 37. Hier sollen sich Menschen treffen können, um kostenlos ausgelesene Bücher zu bringen, neue mitzunehmen oder um sie direkt mit anderen zu tauschen.

Noch finden sich dort bloß zwei Bücherregale, in denen etwa 160 Bücher stehen – populäre Romane und Krimis, auch Sachbücher. Zum Sortiment beigetragen haben ausgemusterte Bücher ihrer Schwester und einer Arbeitskollegin, die vier Kisten vorbeigebracht hat. Auch sie selbst hat Bücher gestiftet.

Andrea Kimmel ist bekennender Krimifan, sie mag aber auch Biografien und Autobiografien interessanter Menschen und die Romane von Thomas Mann. Von denen will sie sich aber auf keinen Fall trennen. Besonders angetan hat es ihr der „Zauberberg“. Dieser Roman, der in einem Davoser Lungensanatorium Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, sei ihr besonders nahe, schließlich habe sie selbst in einer Lungenfachklinik gearbeitet, erzählt die gelernte Arzthelferin.

Es fällt auf, dass alle Bücher gut erhalten sind. Das soll auch so bleiben, sagt sie: „Ich will nicht, dass Leute hier ihren Müll vorbeibringen.“ Mittelfristig kann sie sich vorstellen, dass hier auch andere Dinge getauscht werden als Bücher. Andrea Kimmel denkt etwa an ausgemustertes Geschirr, Vasen, Kaffeemaschinen oder eine schöne Lampe. „Und wenn jemand ein Bücherregal übrig hätte, wäre auch das willkommen“, sagt sie. Für sie sind diese brauchbaren gebrauchten Dinge auch ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur.

Schon jetzt hat jemand die Gelegenheit genutzt und Teile eines hübschen Kaffeeservices zur Gratis-Weitergabe auf dem kleinen runden Tisch platziert, an dem Besucher auf gebrauchten Stühlen in Büchern blättern oder sich miteinander unterhalten können. Das derzeit auffälligste Stück im Raum ist ein großformatiger Druck von Carl Spitzwegs Gemälde „Der Bücherwurm“. Dass sie selbst einmal einen Ort schaffen würde, an dem sich Menschen treffen, die Bücher lieben, hatte sie sich nicht träumen lassen – bis ihr auf der Heimfahrt von einem Besuch in Heidelberg diese Idee kam. Ihr fiel ein, dass sie den Platz dafür hatte und die Lust dazu, ihn Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Anfang ist gemacht. Ihr Bücherstüble macht sie derzeit im aktuellen Mitteilungsblatt der Stadt St. Blasien und über Aushänge in der Stadt bekannt. Das Bücherstüble ist Donnerstag, Freitag und Samstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet.