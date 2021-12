von Sebastian Barthmes

Alle Zahlen im Blick zu behalten und die Ausgaben zu planen, ist die wichtigste Aufgabe eines Leiters oder einer Leiterin des Rechnungsamts. Bleibt diese Position längere Zeit unbesetzt, werde das problematisch, weiß Bürgermeister Alexander Schönemann. Bernau hat nach dem Weggang von Martin Habeck im September eine Lösung gefunden: Hermann Kaiser hat die Nachfolge seines Nachfolgers vorübergehend angetreten. Der Rechnungsabschluss des Vorjahres und die Planung des nächsten Haushaltes – Hermann Kaiser hat derzeit alle Hände voll zu tun. An seinem Arbeitsplatz und mit der Materie kennt er sich aus: Bis Anfang 2016 war er Chef der Bernauer Finanzverwaltung, dann übernahm Martin Haarbeck. Dem jungen Nachfolger bot sich in diesem Jahr aber eine berufliche Chance, die er ergriff.

Seinen Weggang hatte Haarbeck frühzeitig angekündigt und die Gemeinde habe die Stelle auch gleich ausgeschrieben. Mit den Verwaltungshochschulen nahm man Kontakt auf und nutzte alle Kanäle, um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu gewinnen. Die erste Bewerbung traf zwei Monate später ein, erinnert sich Alexander Schönemann. Bernau spüre nun einen Mangel, mit dem auch andere kleinere Kommunen umgehen müssen: Fachbeamte für das Finanzwesen, die aufs Land wollen, sind rar.

Der Chef oder die Chefin des Rechnungsamts sowie die Hauptamtsleiterin seien Dreh- und Angelpunkte in der Verwaltung, sagt der Bürgermeister, „ohne sie läuft nichts“. In einer kleinen Gemeindeverwaltung werde jede Funktion häufig nur von einer Person übernommen, falle eine Schlüsselposition aus, könne das nicht aufgefangen werden. Dass die Besetzung der Arbeitsstelle schwierig werden könnte, wusste Schönemann. Deshalb hatte er schon im Vorfeld mit dem Landratsamt in Waldshut gesprochen und auch schon daran gedacht, Nachbargemeinden um Amtshilfe zu bitten. Ein Tipp führte ihn schließlich zu Hermann Kaiser.

Der frühere Bernauer Rechnungsamtsleiter hatte mittlerweile schon in mehreren anderen Gemeinden ausgeholfen und er erklärte sich auch bereit, vorübergehend an drei Tagen pro Woche an seinen alten Arbeitsort zurückzukehren. Mit der Zusage für einen Tag wäre er schon glücklich gewesen, sagt Schönemann, tatsächlich sind es im Moment fünf Tage pro Woche, denn es gibt viel zu tun.

Und derzeit fordert der Haushalt für 2022 seine Aufmerksamkeit. Lange einarbeiten musste er sich nicht, sagt der Fachmann. Nach einem schwachen Start der Bewerbungsphase gab es mittlerweile doch noch vielversprechende weitere Bewerbungen. Bernau scheint auf der Zielgeraden zu sein: In nichtöffentlicher Sitzung folgte der Gemeinderat der Empfehlung der Verwaltung, bald könne er wohl die neue Rechnungsamtsleiterin oder den neuen Rechnungsamtsleiter vorstellen.

Hermann Kaiser wird dennoch noch einige Monate zumindest an wenigen Tagen pro Woche ins Rathaus kommen und beim Einarbeiten unterstützen.