von Susanne Filz

Herr Ebner, Herr Matt-Willmatt, was erwartet die Zuhörer am Freitagabend bei der „Unmöglichen Talkshow“ in St. Blasien?

Christoph Ebner: In unserer Talkshow geben wir Einblick in das Leben und Wirken des Fürstabtes Martin Gerbert in einer recht unterhaltsamen Form. Denn wir sprechen mit ihm, als wäre er heute Abend auf dem Domplatz zu Gast. Wir nennen das „Unmögliche Talkshow“, eine Form, die unser früherer SWR-Kollege Klaus Gülker erfunden hat.

Christoph Ebner | Bild: SWR - Südwestrundfunk

Hubert Matt-Willmatt: Es ist natürlich gewagt, das Leben und Wirken einer derartigen Persönlichkeit in einer zugespitzten Form darzustellen, wie wir das tun werden – die Talkshow soll Wissen vermitteln, aber durch den Kontrast mit der heutigen Zeit auch Vergnügen bereiten.

Zur Person Christoph Ebner ist Leiter des SWR-Studios Freiburg. Er hat seine journalistische Laufbahn im Hochschwarzwald als Lokalredakteur begonnen und arbeitet seit mittlerweile 25 Jahren für den Südwestrundfunk.

Welche Verdienste hat sich der Fürstabt Ihrer Meinung nach um die Stadt St. Blasien gemacht?

Hubert Matt-Willmatt: Martin Gerbert war ein Universalgelehrter, Autor zahlreicher historischer und musikhistorischer Werke, Komponist, Bauherr des St. Blasier Doms, Sozialreformer, aber auch ein gewiefter und listiger Machtpolitiker sowie erfolgreicher Unternehmer – doch den Buckel mussten die damaligen Untertanen krumm machen. Ich habe seit meinen langjährigen Forschungen besonders zu den Salpeterern und der Verbannung von 27 Familien 1755 ins Banat ein eher gespaltenes Verhältnis zu Martin Gerbert.

Hubert Matt-Willmatt | Bild: Anne Bokse

Zur Person Hubert Matt-­Willmatt ist in der Nähe von St. Blasien aufgewachsen, ist Autor zahlreicher literatur- und regionalhistorischer sowie touristischer Artikel und Bücher über Baden, den Schwarzwald und das Elsass.

Christoph Ebner: Martin war ein Macher. Wenn er eine Sache ins Rollen gebracht hat, ist er sofort an die nächste gegangen. Und er war ein Strippenzieher vor dem Herrn, wenn ich das einmal so salopp von einem Kirchenmann sagen darf. Clever, die richtigen Themen erkannt, weitsichtig. Er ist aber auch eine umstrittene Person, weil er den Bauern ziemlich zugesetzt hat im Schwarzwald, die für das Kloster schuften mussten. Auf der anderen Seite: Wenn der Schwarzwald je so etwas wie einen Universalgelehrten hervorgebracht hat, dann war das zweifellos Martin Gerbert.

Die Talkshow „Die unmögliche Talkshow mit Fürstabt Martin Gerbert“ mit Christoph Ebner als Fürstabt und Hubert Matt-Willmatt als zeitgenössischer Moderator beginnt am Freitag, 3. September, um 19.30 Uhr auf dem Domplatz. Dauer: rund eine Stunde.

Wie ist es zu dem Auftrittstermin in St. Blasien gekommen?

Christoph Ebner: Bürgermeister Adrian Probst hatte uns signalisiert, dass wir mit einem solchen Programm bei den Bildhauer-Tagen sicher ein interessiertes Publikum haben würden. Unser Live-Auftritt war schon vergangenes Jahr fest eingeplant, dem Jahr, in dem Martin Gerbert vor 300 Jahren geboren ist, dann kam so ein hartnäckiges Virus dazwischen. Absage! Wir hatten dann entschieden, den Stoff zu einer Stunde „Mundart und Musik“ fürs Radio zu verarbeiten. Die Sendung ist 2020 auf SWR4 Baden-Württemberg gelaufen. Jetzt holen wir den Live-Auftritt nach, der sich ein wenig von der Sendung unterscheidet.

Hubert Matt-Willmatt: Die unmögliche Talk-Show lebt ja von der Darstellung von Persönlichkeiten, die ein rundes Jubiläum haben – Friedrich Hecker war zum Beispiel auch schon zu Gast. Bei der Auswahl hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass Christoph und ich beide aus dem Hotzenwald kommen und seit Kindesbeinen auch einen Bezug zu St. Blasien haben. Da war der Fürstabt mit seinem Geburtstag ein Muss!

Nach all Ihren Recherchen: Was für ein Mensch war Martin Gerbert?

Hubert Matt-Willmatt: Die Religion war ihm Legitimation seines Handelns – mit ihr im Rücken konnte er besten Gewissens schalten und walten wie er wollte – und dies vordergründig immer zum Nutzen der Kirche. Der riesige Reichtum, der in seiner Amtszeit angehäuft wurde, wurde bei der Auflösung des Klosters augenfällig.

Wissen Sie, wie die Zeitzeugen ihn gesehen haben?

Hubert Matt-Willmatt: Er war ein Mann der Gegensätze. Von Zeitzeugen wie dem Aufklärer Friedrich Nicolais wird er zum Beispiel so beschrieben: „Er empfing uns nicht wie ein Reichsfürst, nicht wie der Abt eines Stifts, sondern wie ein freundlicher und unbefangener Gelehrter ohne alle Prätention, der sich Fremden gerne mitteilt.“

Wie haben Sie sich in die Fürstabt-Rolle hineingespürt?

Christoph Ebner: Eigentlich wollte ich nicht die Rolle des Fürstabtes sprechen, sondern die Rolle des Talkmasters haben. Unter anderem, weil Hubert als Historiker viel mehr weiß über den Fürstabt. Aber bei den ersten Aufnahmen haben wir gemerkt, dass wir die Rollen besser tauschen. Reinspüren konnte ich mich gut, da ich mich schon vor dem Jubiläum mit Gerbert und St. Blasien beschäftigt hatte, unter anderem in jungen Jahren auch als Zeitungsredakteur im Hochschwarzwald.

Was hat Sie daran gereizt, in die Haut dieses Menschen schlüpfen?

Hubert Matt-Willmatt: An einer derartigen Figur kann man sich auch reiben – ich halte nichts von beschönigender Hofberichterstattung – vor Ort verbreiten lokale Geschichtsschreiber oft eher die positiven Seiten der (Stadt-, Kloster-)Geschichte, mit einer derartigen Form kann man auch relativierende Gedanken einbringen!

Ist die Talkshow in St. Blasien jetzt die Live-Premiere?

Christoph Ebner: Ja, wir sind zum ersten Mal damit live auf der Bühne. Es ist ein absolutes Muss, mit der Gerbert-Talkshow zuerst nach „Bläsi“ zu gehen, wo Martin mit dem prächtigen Dom auch heute noch zugegen ist.

Was bedeuten St. Blasien und der Dom persönlich für Sie?

Hubert Matt-Willmatt: Mein Vater, Schriftsteller Hans Matt-Willmatt war passionierter Jäger im Albtal und in Urberg – meinen Vornamen Hubert trage ich nicht umsonst. Der Weg führte mich als kleiner Junge nicht nur deshalb oft durch St. Blasien und dort aber in die guten Cafés. Mein Vater hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Gaudihans 1957 das Licht der Welt in der gleichnamigen Zunft erblickte. In meinem letzten Buch zu den Habsburgern durfte natürlich St. Blasien mit dem genialen Coup von Martin Gerbert, eine Habsburger Gruft einzurichten, um den Bestand des Klosters zu sichern, nicht fehlen!

Christoph Ebner: Ich finde den Dom immer wieder von neuem beeindruckend. Und wenn ich vom Schluchsee aus mit dem Rad über die Äule und Menzenschwand ins Albtal und dann weiter zu meiner Familie in den Hotzenwald fahre, mache ich immer kurz Halt vor dem Dom. Der Dom ist ein Stück Heimat für mich.