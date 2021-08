von Christiane Sahli

Wenig erfreulich hat das vergangene Jahr für einen Mann geendet, der bei seiner Partnerin zu Besuch war, und deren Vermieter. Dieser soll dem Mann am Silvestertag mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen haben. Daher musste er sich nun wegen Körperverletzung von dem Amtsgericht St. Blasien verantworten. Die Direktorin des Gerichts Susanne Lämmlin-Daun stellte das Verfahren ein, der angeklagte Vermieter muss 400 Euro an den Partner seiner Mieterin zahlen.

Der Vorfall

An Silvester kam es im Treppenhaus im Anwesen des Angeklagten zu einem Vorfall, bei dem er am frühen Abend dem Partner seiner im selben Haus wohnenden (inzwischen ehemaligen) Mieterin einen Faustschlag gegen die Schläfe versetzt und ihn gegen die Wand gedrückt haben soll. Gegen den erlassenen Strafbefehl, mit dem er zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden war, hatte der angeklagte Vermieter Einspruch eingelegt, machte aber in der Hauptverhandlung keine Angaben.

Der Geschädigte

Der Geschädigte schilderte den Vorfall so: Im Vorfeld habe seine Partnerin Internetprobleme gehabt. Vergeblich habe sie ihren Vermieter gebeten, für Abhilfe zu sorgen. Am Silvesterabend habe ihn seine Partnerin gebeten, gemeinsam mit ihr bei dem Mann vorzusprechen, um gemeinsam eine Lösung zu suchen. Dann aber sei sie doch in der Wohnung geblieben, da es der gemeinsamen Tochter nicht gut gegangen sei. Er habe dann, so der Geschädigte, der Ehefrau des Vermieters, als sie die Tür geöffnet habe, das Problem geschildert. Plötzlich sei der Angeklagte aus der Wohnung geschossen, habe ihn mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und ihn gegen die Wand gedrückt.

Die Folgen

Daraufhin sei er auf die Treppe gestürzt, der Angeklagte habe ihn am Pullover gepackt und an seinen Kopf gegriffen. Dabei sei ein Finger des Mannes in seinen Mund geraten und er habe, um sich aus dem Griff zu befreien, zugebissen, schilderte der Geschädigte. Nachdem ihm dies gelungen sei, kehrte er in die Wohnung seiner Partnerin zurück. Er sei verletzt worden – er nannte Schmerzen am Ohr infolge eines Hämatoms und eine eingeschränkte Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Am nächstmöglichen Tag (4. Januar) habe er einen Arzt aufgesucht.

Der Angeklagte

Der Polizei gegenüber habe der Angeklagte angegeben, eine Körperverletzung habe es nicht gegeben, sagte die Richterin. Vielmehr habe sich der Vermieter laut Vernehmungsprotokoll fallengelassen. Das sei „etwas konstruiert“, sagte der Geschädigte. Dessen Partnerin bezeichnete das Mietverhältnis als nicht gut, ein normales Gespräch sei nicht möglich gewesen. Ein Grund sei eine falsche Nebenkostenabrechnung gewesen, die sie moniert habe. Der Angeklagte habe erklärt, das habe man hinzunehmen. Auf eine Intervention ihres Lebensgefährten habe der Vermieter gesagt: „Halt die Fresse, sonst hau‘ ich Dir aufs Maul.“ Von dem Vorfall habe sie nichts mitbekommen, da sie in der Wohnung geblieben sei, sie habe nur einen Knall gehört.

Die Verteidigung

Verteidiger Claudio Helling sagte dass sein Mandant aus Angst vor dem Partner seiner Mieterin Kontakt zu ihm abgelehnt habe. Ein entsprechendes Schreiben liege der Polizei vor. Davon wisse er nichts, so der Geschädigte. Helling erklärte, dass die Mieterin und ihr Partner gelbe Säcke aus dem Fenster gehängt hätten. Er stellte die Verletzungen infrage, die Polizisten hätten „keine wesentlichen Abweichungen von der Rötung der Gesichtshaut“ erkannt.

Die Entscheidung

Die Richterin regte die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 400 Euro, zahlbar an den Geschädigten, an. Dem Vorschlag stimmten alle Beteiligten des Verfahrens zu.