von Thomas Mutter

Der 1. April im Jahr 1894 war ein furchtbarer Unglückstag für die damals noch selbständige Gemeinde Immeneich, die sich 1971 mit dem Nachbardorf Schlageten zur Neugemeinde Albtal vereinigte und 1974 Gemeindeteil von St. Blasien wurde. An jenem Apriltag also vernichtete ein schweres Brandunglück unter anderem auch die kleine Kapelle des Bürgers Josef Eckert, die übrigens die einzige des Ortes war. Fügung und huldvolles Mitgefühl ließen ein neues Kirchlein erstehen, das im Frühsommer 1895 eingeweiht wurde.

Der hilfreiche Zufall wollte es, dass der Landesherrscher, Großherzog Friedrich I. von Baden, und seine Gemahlin Luise den Weg zu ihrem Sommeraufenthalt in St. Blasien vom 30. Juni bis 31. Juli 1894 über die damals nicht versperrte Albtalstraße und die Gemeinde Immeneich wählten. Eine festliche Empfangsstunde war wohl mit bestimmter Absicht vorbereitet.

Bürgermeister trifft richtigen Ton

Jedenfalls schildert Bürgermeister Roman Gäng in bewegten Worten die Bedrängnis der Gemeinde, die nicht die Mittel habe, ohne Unterstützung eine neue Kapelle zu bauen. Der Bürgermeister (übrigens der Vater des späteren Ehrenbürgers, des Schriftstellers und Dichters Richard Gäng) trifft offensichtlich den richtigen Ton und erweicht das Herz des Großherzogs. Links neben dem Eingang der 125-jährigen Bernhardskapelle verkündet die Abschrift der Einweihungsurkunde die Bestätigung: „Huldvoll versprach Seine Königliche Hoheit weitgehendste Hülfe.“

Die Kapelle dem seligen Bernhard geweiht. | Bild: Thomas Mutter

Der Karlsruher Architekt Professor Kossmann wurde beauftragt, „eine Kapelle in der gediegenen und schönen alten Holzbauweise zu errichten.“ Den Bauplatz auf der kleinen Erhebung oberhalb der Albtalhalle schlug der Architekt selber vor, er entwarf die Baurisse und führte auf festgemauertem Granitblock die den sichtbaren Dachstuhl tragenden Holzwände in „Block-Ständer-Bauart“ aus.

Dankesschreiben in der Turmspitze

Nach Winterabschied vollendete sich bis zum Frühsommer 1895 der ersehnte Kapellenneubau, für den die Gemeinde Grab- und Spanndienste leistete, ansonsten aber das großherzogliche Geschenk einschließlich Altar und Glocke beglückt entgegennahm.

In der Kugel der Turmspitze wurde am 16. Juni 1895 die Dankes- und Ergebenheitsadresse hinterlegt zur „Kenntnis künftiger Geschlechter“: „Die Gemeinde Immeneich ist in treuester Hingebung an den gnädigen Stifter und an sein hohes Haus tief beglückt von diesem neuen Zeichen landesväterlicher Fürsorge und Huld unseres theuern (!) und vielgeliebten Großherzogs Friedrich.“

Ein ganzes und ein viertel Jahrhundert sind mit den unterschiedlichsten politischen Entwicklungen und Erfahrungen an Land und Leuten vorbeigegangen. Den Großherzog und sein politisches System hat die Geschichte längst in die Archive und Dokumentensammlungen verwiesen – aber dennoch lebt er weiter in der dem seligen Markgraf von Baden geweihten Kapelle. Über dem einladenden und weiten Albtal thront sie als Sinnbild der Heimat zwischen Alb und Hochrhein.