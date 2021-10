von Karin Steinebrunner

Im August vor drei Jahren hatte Grete Leyde ihre Ausbildung im Café „Bockstaller“ in Todtmoos begonnen. Die Zwischenprüfung legte sie noch kurz vor der Corona-Pause im vergangenen Februar ab. „Während des Lockdowns waren die Gesellen anfangs in Kurzarbeit“, erzählt sie. Die drei Lehrlinge seien aber an ihrer Ausbildungsstelle präsent gewesen und hätten gerade durch die Abwesenheit der Gesellen die Chance gehabt, sich gemeinsam mit dem Chef in allen anfallenden Arbeiten zu erproben.

Konditorin Grete Leyde aus Urberg hat ein Händchen für süße Formen. Mit diesem Zuckerwerk begeisterte sie auch die Fachjury in Rottweil. | Bild: Karin Steinebrunner

Ihre Gesellenprüfung legte sie mit der Note 1,4 ab. Das Thema für die Prüfung hat Grete Leyde früh erfahren und konnte sich so über den Winter hinweg gut vorbereiten. Viel geholfen habe ihr dabei Juniorchef Matthias Bockstaller, der das Café Denkpause in Wehr leitet und morgens in Todtmoos immer noch ein Stündchen Zeit hatte, um mit ihr gemeinsam Ideen zu entwickeln und etwas auszuprobieren.

Im Mai war dann die Theorieprüfung, im Juli der praktische Abschluss. Das Thema lautete Heimat, die dazu gestellten Aufgaben umfassten das Anfertigen von drei Pralinen- und drei Teegebäcksorten, dazu zwei Bienenstiche und zwei Sandkuchen sowie eine dreistöckige Torte mit Dekoration. Für all das hatten die Prüflinge elf Stunden Zeit – eine durchaus sportliche Aufgabe also.

Beim Kammerentscheid vor zwei Wochen sollten dann zum gleichen Thema zwei Torten – eine davon mit Schaustück – drei Pralinensorten, drei Petit Fours und zwei Marzipanfiguren in jeweils vierfacher Ausfertigung hergestellt werden. Als Figuren hatte sich Grete Leyde einen Schneemann und einen Fuchs ausgesucht. Bei diesem Entscheid hatten die Teilnehmer sieben Stunden Zeit. Dabei hatte sie den Vorteil, dass sie die Backstube in Rottweil, wo der Entscheid stattfand, aus ihrer überbetrieblichen Arbeit bereits kannte.

Besonders nervös sei sie eigentlich nicht, meint sie lächelnd, spüre eher vorab eine leichte innere Unruhe. Aber nach fünf Minuten habe sich die Prüfung angefühlt wie ein ganz normaler Arbeitstag. Und das straffe Programm zwinge ohnehin dazu, manche Arbeiten parallel zu bewältigen. Damit sei man so beschäftigt, dass für Nervosität gar keine Zeit bleibe. Das Schaustück, eine Zuckerarbeit mit einer geblasenen Kugel, einer gezogenen Blüte und gegossenen Teilen, hat sie in der Gesellenprüfung sogar zweimal gemacht: Durch eine leichte Erschütterung beim Abstellen war das Oberteil abgebrochen und heruntergefallen. Da musste sie eben mal kurz durchatmen und ohne viel Aufhebens von vorne anfangen – was ihre Prüfer mit Staunen zur Kenntnis genommen hatten. Für den Landesentscheid hat Leyde noch keine Vorgaben erhalten, sie weiß nur, dass dort alle Kammern vertreten sein werden.

Neugierig auf Neues

Ihr ganzer Werdegang ist von der Neugierde auf Neues geprägt. So hat die Waldorfschülerin nach der Mittleren Reife, die sie an der Freien Waldorfschule in Urberg ablegte, noch ein Jahr in Freiburg drangehängt und ihr Abitur gemacht, obwohl sie sich vorher bereits für die spätere Ausbildung entschieden und beworben hatte. „Ich wusste schon, dass ich das Praktische nicht missen wollte, aber die zusätzliche Erfahrung, ein Jahr alleine in der Stadt zu wohnen, war eben auch sehr reizvoll“, erklärt Leyde. Schon von Kindheit an hatte sie gerne gebacken. In ihrer Schulzeit hatte sie ein Betriebspraktikum in einer Konditorei gemacht. Diese vierwöchigen Praktika sind es auch, die sie an ihrer Waldorf-Schulzeit besonders eindrücklich fand. Sie könnte sich vorstellen, zukünftig tiefer ins Hotelfach hineinzuschnuppern, mehr über Patisserie und Desserts zu lernen. Dafür will sie aber erstmal im bisherigen Betrieb noch mehr Erfahrung sammeln, ins eigentliche Arbeitsleben eintauchen, wie sie es nennt.