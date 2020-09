von Thomas Mutter

Eine alte, fast uralte St. Blasier Ecke ist angezählt. Die einstige Güterabfertigung und der Ausgangspunkt der späteren Blechner- und Sanitärfirma Lüber sehen dem Abriss entgegen. Dieser Abriss wird Platz schaffen für eine eindrucksvolle Erneuerung des Stadtbilds an der Fürstabt-Gerbert-Straße schräg gegenüber dem Haus des Gastes und unmittelbar beim Törle (Buch und Papier Maier), dem ursprünglichen Zugang zum lange zurückliegenden Klosterbezirk.

Auch das Stammhaus der ehemaligen Blechnerei Lüber in St. Blasien wird den Neubauplänen weichen. | Bild: Thomas Mutter

Am längsten hat das bescheidene, dem Törle (vom Dom her kommend) vorgelagerte Haus Lüber überdauert. Bernhard Steinert (Ehrenbürger 1977), der gründliche Erforscher und farbige Erzähler der nachklösterlichen Geschichte, hat den Kauf des Häuschens durch den Blechner Konrad Lüber 1877 überliefert. Das zweistöckige, aber nicht übertrieben große Haus hatte dem Schreiner und Vorbesitzer Franz Jünger gehört. Es hat seine Wurzeln aber noch viel tiefer in der Vergangenheit, da Gebäudereste aus der Klosterzeit (naheliegend in Verbindung mit dem westlichen Eingangstörle) nachgewiesen wurden. Längst ist es im doppelten Wortsinn in die Jahre gekommen und hat beharrlich auf seine gnädige Entsorgung gewartet.

Während das Haus Lüber von einer Firmengeschichte erzählt, bündelt die ehemalige Güterabfertigung Ausschnitte der Politik und der Geschichte des Städtchens. Nach der Zwangsauflösung des Klosters 1807 richtete das Großherzogtum Baden als übergeordnete Verwaltungsinstanz in St. Blasien das Bezirksamt ein. Seinem Ansehen und Machtanspruch dient das am Platz der nachfolgenden „Güterbestätterei“ mit hohem Turm aufgerichtete Gefängnis, das die Auflösung des Bezirksamts zum 1. April 1924 um ein Jahrzehnt überlebt. Auf den Fundamenten und mit Materialien des geschleiften Gefängnisbaus wird in den mittleren 1930er Jahren die Güterabfertigung errichtet. Wenn der Kurort schon keinen Bahnanschluss bekommen sollte (was den leidenschaftlichen Heilklima- und Luftkurortverfechtern nur recht war), dann eine Möglichkeit, Koffer und Sperrgut zum nahe gelegenen Bahnhof Seebrugg zu transportieren.

Bis Ende 1994 – zuerst in quasi behördlicher Form durch die Reichs- und dann Bundesbahn, später in Privathand – wurden am links liegenden, puppenstubenhaften Schalter die Formalitäten erledigt, das Beförderungsgut über die den Mittelbau (zwischen Schalter und Wohnturm) beherrschende Rampe an- und ausgeliefert. Der Betrieb war zeitweise, wenn für die Sommerfrischler der ausgehenden 1950er und beginnenden 1960er Jahre die Koffer aufgegeben wurden (die Privatmotorisierung steckte in den Anfängen), lebhaft und Weltduft vermittelnd.

In den verflossenen bald 30 Jahren war das Gemäuer vergangenheits- und traumverloren sowie zukunftsoffen; das kommende Geschehen wird diese Alt-St. Blasier Ecke dem Gedächtnis, der Erinnerung und den Foto- und Textarchiven überliefern – ohne Betrübnis, eher mit einem wissenden Lächeln um die sogenannte gute alte Zeit.