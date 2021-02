von Thomas Mutter

Der dritte Februartag und der anschließende Sonntag (selten auch der vorausgehende) sind dem besonderen Gedenken des Dom- und Stadtpatrons Blasius verschrieben, normalerweise in kirchenfestlicher Prägung, in diesem Jahr mit Einschränkungen wegen Corona.

In der Mitte des linken Säulenumgangs im St. Blasier Dom schmückt eine spätbarocke Blasiusgruppe den spärlich ausgestatteten Hauptraum der Kuppelkirche. Die von 1750 datierende, in hohem Relief gearbeitete Gruppe Bischof, Mutter und Kind ist eigentlich ein Fremdkörper im seit den 1980er Jahren restaurierten, dem Klassizismus wieder angenäherten riesigen Kuppelbau. Ungeachtet stilistischer Reinheitsfragen ist die Darstellung von hoher Anziehungskraft für Gläubige und Touristen. Wie und warum kam dieses Schmuckstück in die nachklösterliche Kirche?

Dompfarrer Wilhelm Schuh (Amtszeit 1951 bis 1971) war es nach Abschluss der Renovierung des Mönchschors ein Herzensanliegen, auch die Rotunde vom Aussehen der Zwischen- und Nachkriegszeit zu befreien, wiewohl er wusste, dass andere diese Last zu schultern hätten. Es war aber unstrittig, dass die alten Altäre mit einem Blasiusaltar (Altarblatt heute in der Meditationskapelle) einer überzeugenden Restaurierung zu weichen hätten. Aber ein Blasiusdom ohne einen augenfälligen Patron der Kirche? Das kleine Blasius-Medaillon auf dem Chorgitter wird von vielen nicht registriert.

Über seine guten Beziehungen zur Freiburger Außenstelle des staatlichen Denkmalspflegeamtes bekam Dom­pfarrer Schuh Wind von der Erwerbsmöglichkeit besagter Blasiusgruppe aus dem aufgelösten (in der Fachsprache „aufgelassenen“) Kloster der Ursulinen oder auch Ursulinerinnen in der Johannesgasse in Wien. Das außergewöhnliche Ensemble (abweichend von der verbreiteten Legende der Errettung eines jungen Mithäftlings vor dem Erstickungstod durch eine Fischgräte) gehörte ursprünglich zu einer breiten Darstellung von Heiligenfiguren, die in ideenreich ausgestatteten Nischen die weiten Klostergänge von St. Ursula in Wien als ein „Theatrum sacrum“ (eine Abfolge von heiligen Persönlichkeiten und Szenen) durchzogen.

Problematisch waren die gesetzlichen Ausfuhrbestimmungen der Republik Österreich für Kulturgut. Aber das Bundesdenkmalamt in der Hofburg in Wien schrieb am 30. Mai 1968: „Für die in Frage stehende Blasius-Gruppe kann die Ausfuhrbewilligung nach St. Blasien in Aussicht gestellt werden, weil der neue Aufstellungsort…sehr entsprechend wäre, und weil Österreich dem Kloster St. Blasien noch immer zu größtem Dank verpflichtet ist für die reichen Kultur- und Kunstschätze, welche die Mönche von St. Blasien einst in ihr neues Kloster St. Paul im Lavanttal in Kärnten mitbrachten.“

Das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg bestätigte, dass der Kunstgegenstand zum Preis von beachtlichen 15.000 D-Mark nur für Kultzwecke bestimmt sei und nicht weiterverkauft werde. Die spätbarocke Blasiusgruppe ist vor gut fünf Jahrzehnten von Stadtpfarrer Wilhelm Schuh seinen Nachfolgern im Amt und in der Gestaltungssorge aufs Auge gedrückt worden – ohne ein schriftliches Vermächtnis oder eine flehentliche Verpflichtung.

Blasius in seiner eindrucksvollen Darstellung ist seit einem halben Jahrhundert akzeptiert von allen, die vor ihm verweilen. Der Dom erinnert damit an seine barocke „Gründerzeit“.