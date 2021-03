von Christiane Sahli

Trialog, so lautet der Titel einer Ausstellung mit Werken der Künstler Christel Steier, Wilhelm Morath und Kolibri im Hans-Thoma-Museum, die endlich seit dem Wochenende zu sehen ist. Auch am kommenden Wochenende und ab April zu den gewohnten Öffnungszeiten des Museums nach Voranmeldung können Interessierte die Werke betrachten. So der Plan – ob dies tatsächlich möglich sein wird, ist aber angesichts der steigenden Infektionszahlen offen.

Um Interessierten dennoch einen Einblick in die Ausstellung zu ermöglichen, wird es einen Videoclip geben, der an Ostern online gestellt werden soll. Bereits am 20. Dezember sollte die Ausstellung „Trialog“ eröffnet werden, coronakonform aber nicht mit einer Vernissage, sondern mit Künstlergesprächen. Der Lockdown machte das Vorhaben unmöglich.

Nun hoffen alle Beteiligten zumindest auf die Künstlergespräche mit jeweils einem Künstler an Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag, sagte Museumsleiterin Margret Köpfer. Aber da alles weitere angesichts der steigenden Sieben-Tage-Inzidenz unsicher ist, hatte man die Möglichkeit, das Museum schon jetzt mit Anmeldung zu öffnen, beim Schopf ergriffen, um wenigstens einigen Interessierten den Ausstellungsbesuch zu ermöglichen.

Im Fall einer erneuten Schließung

Aber um auch für den Fall einer erneuten Schließung der Museen den Menschen einen Einblick in die Sonderausstellung zu ermöglichen, wurde nun ein Videoclip produziert. Dafür konnten die Ausstellungsmacherinnen den aus Bernau stammenden und in Freiburg als selbständigen Mediengestalter und Videograph tätigen Maximilian Eckmann mit ins Boot holen.

Die Aufnahmen erfolgten jüngst. Die beiden Künstler und die Künstlerin, alle sind Träger des Naturenergie-Preises, hatten Gelegenheit, sich und ihr Werk vorzustellen und die Techniken zu erläutern.

Austausch für Künstler wichtig

„Und die können nicht unterschiedlicher sein“, sagte Christel Steier aus Bernau. Sie reichen von Skulpturen, teilweise aus Papier, über Zweidimensionales, Filigranes und Leinwand bis hin zu Spachteltechnik, so die Künstlerin weiter. Entstanden ist die Ausstellung im Trialog der Künstler, erklärte Steier. Wichtig sei für die Künstler gewesen, sich auszutauschen, die anderen wahrzunehmen und die auszustellenden Werke harmonisch aufeinander abzustimmen, alles sollte stimmig sein.

Öffnungszeiten Das Hans-Thoma-Kunstmuseum ist nach aktueller Planung am 27. und 28. März von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ab dem 2. April ist die Öffnung zu den üblichen Zeiten (Mittwoch bis Freitag, 10.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag, 11.30 bis 17 Uhr) geplant. Anmeldungen sind entweder per E-Mail (hans-thoma-museum@bernau-schwarzwald.de) oder telefonisch (07675/16 00 40 am 24., 25. und 26. März immer für die Zeit von 10 bis 12 Uhr, danach zu den regulären Öffnungszeiten) möglich. Das Kunstmuseum Bernau im Internet: hans-thoma-museum.de

Als Beispiel nannte sie hängende Skulpturen von Wilhelm Morat, als Kontrast zum Himmel habe sie das Thema Erde mit Bodenskulpturen bespielt. Und eine Papierskulptur von Morath habe sie in drei kleineren Bildern aufgenommen, so die Künstlerin.

Christel Steier (Mitte) und Margret Köpfer mit Maximilian Eckmann beim Dreh für das Video, das voraussichtlich an Ostern online gestellt werden soll.

Die Museumsbeleuchtung, die man mit Fördermitteln habe installieren können, habe sehr dazu beigetragen, die Exponate ins rechte Licht zu rücken, erklärte Margret Köpfer.

Video ab Ostern online

Umgesetzt hat die Museumsleiterin das Konzept gemeinsam mit Christel Steier. Die Aufgabe haben ihnen sehr viel Freude bereitet, sagten sie. Auch wenn man bereits im Vorhinein festgelegt habe, welcher der Künstler welche Wand bespielen werde, habe man doch das eine oder andere im Interesse einer harmonischen und stimmigen Gestaltung noch geändert. Aber immer wurden auch die beiden Künstler einbezogen. Nun hoffen alle an der Ausstellung Beteiligten, dass aus dem Trialog ein Dialog mit den Besuchern werden kann.

Die Aufnahmen für das rund fünfminütige Video über die Ausstellung werden nun noch zusammengestellt und wahrscheinlich an Ostern ins Internet gestellt, informierte Museumsleiterin Marget Köpfer.