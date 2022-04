von Cornelia Liebwein

Beim Fotografieren werden besondere Momente festgehalten. Es habe sich viel verändert in den vergangenen 30 Jahren – in der Kamera und für den Fotografen hinter der Kamera, sagen die Fotografenmeisterin Inge und ihr Mann Peter Kunert. Beide sind jetzt im Ruhestand. Doch auch die viel jüngere gelernte Fotografin Gitte Kaminski hat die großen Veränderungen des Berufs noch erlebt. Ein gewaltiger Umbruch sei die digitale Fotografie gewesen, sagt sie.

Viele Jahrzehnte lang waren hochwertige, analoge Kameras, manche im Wert eines Kleinwagens, Rollfilmkameras mit Entfernungsmessern etwa, die Arbeitsgeräte des Fotografenehepaares Inge und Peter Kunert. Als bei ihnen eine transportable Blitzlichtanlage für das ideale Kunstlicht einzog, musste alles Vorherige weichen, heute steht die antike Blitzanlage im Hans-Thoma-Museum in Bernau.

Eigentlich ist Peter Kunert diplomierter Volkswirt von Beruf, hat aber, wie er sagt, sein Hobby zum Beruf gemacht. „Ich hatte schon mit elf Jahren zu fotografieren begonnen und hatte bereits als Student mein eigenes Labor“, erinnert er sich. Die Auftragsbücher des Ehepaares waren mit vielfältigen Aufgaben gefüllt: Terminen für Postkartenaufnahmen, Werbeaufnahmen für Prospekte und vieles andere mehr. Fotografenmeisterin Inge Kunert begleitete Hochzeiten mit der Kamera, anfangs noch im Studio, später in der Natur, gerne im historischen Sanagarten oder machte Porträtaufnahmen. Anfang der 1970er Jahre wollte niemand mehr Schwarz-Weiß-Bilder, erzählt Peter Kunert, die Farbfotografie begann ihren Siegeszug. Heute dagegen seien Schwarz-Weiß-Fotografie und analoge Fotografie wieder im Aufwärtstrend.

Erinnerungen

Benötigte man für die analoge Fotografie einen speziellen Film, viele Farbfilter während der Aufnahme und ein Labor, reicht heute die richtige Kamera und Übung in der zugehörigen Bearbeitungs-Software, erklärt Peter Kunert. Das alteingesessene Familienunternehmen von Inge und Peter Kunert (ehemals Foto Rogg) in St. Blasien ist seit acht Jahren geschlossen. Lebendig geblieben sind ihnen bis heute aber die Erinnerung an den Geruch von Entwickler und Fixierer im eigenen Labor, in dem das Ehepaar fünf Laborantinnen beschäftige, und die Magie, wenn beim Entwickeln wie aus dem Nichts ein Bild hervortrat. Längst sind die Zeiten passé, als im Studio des Ehepaares Kunert die Holzkamera auf Rollen stand, wo die Software zunächst Glasplatten waren, dann Planfilme unter Verwendung von Planfilmkassetten, als das eine Auge zugekniffen und das andere ans Fenster gepresst wurde, damit kein Licht stören konnte. Oder das Fotografieren mit der Rolleiflex, in die sie als Fotografen leicht vorgebeugt oben hineinschauten.

Ob Rolleiflex, Hasselblad oder Leica, manch eine Kamera des Fotografenehepaares Kunert hatte den Wert eines Kleinautos. | Bild: Cornelia Liebwein

Fotografieren ist heute so leicht wie noch nie. Doch was macht einen guten Fotografen aus? Wichtig sei neben dem Talent die Liebe zum Handwerk, findet die gelernte Fotografin Gitte Kaminski, die sich 2010 selbstständig gemacht hat. Das sollte man auch heute beherrschen. Durch ihre Kameras hat sie viele Menschen gesehen, spezialisiert hat sie sich auf biometrische Passbilder und Bewerbungsfotos. Die St. Blasierin entdeckte die Fotografie als Jugendliche. Technische Entwicklungen forderten auch die 48-Jährige immer wieder neu.

Genauso stand auch hinter der Kamera die Welt nicht still. Die Arbeit sei mit dem Drücken des Auslösers längst nicht getan, sollen die Bilder ihren Weg zum Publikum finden. „Damals hat man auf einer Hochzeit 30 Fotos gemacht und dann gab es die zehn besten, die in ein Album geklebt wurden. Heute mache ich auf einer Hochzeit 800 Fotos“, berichtet sie. „Ich wollte kreativ sein, das war der Hauptgrund, weshalb ich mich 1991 für eine Ausbildung zur Fotografin entschlossen hatte“, sagt sie. Heute bestehe ein großer Teil des Jobs in der digitalen Bearbeitung der originalen Bilddateien. „Da wehre ich mich ein bisschen dagegen und versuche, meine Fotos so zu machen, dass ich daran nichts bearbeiten muss.“

Gitte Kaminski findet die Entwicklung der Fotografie zum Digitalen hin schade. Mit den analogen Bildern habe man etwas für die Ewigkeit gehabt. „Fotos, die nur existieren, wenn man ihnen Strom zuführt, gehen irgendwann im digitalen Nirvana verloren“, befürchtet die Fotografin und ist sich sicher: „Es ist eine Frage der Zeit, bis uns dadurch auch geschichtliche Dokumente abhanden kommen.“