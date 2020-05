von Christiane Sahli

Alljährlich steht in Menzenschwand im April die Dorfputzete an. Auch in diesem Jahr hielt man trotz der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen an dieser Tradition fest, wenn auch in etwas anderer Form als gewohnt.

Wie in den Vorjahren waren die Vereine für die Säuberung eines jeweils festgelegten Bereichs zuständig. Die Arbeiten wurden aber nicht wie sonst an einem bestimmten Tag erledigt, die ehrenamtliche Helfer hatten vielmehr bis Ende April Zeit. Alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie machten sie sich an die Arbeit, natürlich unter Wahrung des erforderlichen Abstandes.

66 Helfer aus zwölf Vereinen waren an der Dorfputzete der besonderen Art beteiligt, sie alle hatten sich streng an die Regeln gehalten, sagte Ortsvorsteher Joachim Gfrörer. Und auch auf das traditionelle Vesper, zu dem sie sonst immer zum Abschluss der Dorfputzete eingeladen werden, müssen die Helfer nicht verzichten. Sobald es die Vorschriften zulassen, wird dieses nachgeholt, versprach der Ortsvorsteher.