von Christiane Sahli

Das Turnen für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter gehört seit vielen Jahren zu den beliebten Angeboten des Sportvereins St. Blasien. Ein Angebot, das in Zeiten von Corona umso wichtiger ist, sagt der Vereinsvorsitzende und ausgebildete Sportlehrer Gerhard Kappenberger. Allerdings steht die Zukunft des Kinderturnens derzeit auf der Kippe, denn die bisherige Übungsleiterin hat St. Blasien verlassen, eine Nachfolgerin konnte bislang nicht gefunden werden.

Lange Tradition

Das Kinderturnen hat in St. Blasien eine lange Tradition: In den 1980-iger Jahren ins Leben gerufen, übernahm zunächst Elfie Schönfeld das Training. Weitere Übungsleiter folgten, zuletzt kümmerte sich Melanie Kupka 18 Jahre lang um die jüngsten Sportlerinnen und Sportler des Vereins. In zwei Gruppen – Kindergartenkinder mit Eltern und Grundschüler – standen Sport und Spaß auf dem Programm.

In beiden Gruppen waren zuletzt jeweils rund 20 Kinder mit viel Engagement bei der Sache, weiß der Vereinsvorsitzende. Nun aber stehe das Kinderturnen, das coronabedingt ohnehin seit Oktober 2020 nicht stattfinden konnte, auch für die Zukunft auf der Kippe, weil Übungsleiterin Melanie Kupka eben weggezogen sei. Die Bemühungen, eine Nachfolgerin zu finden, seien bislang nicht erfolgreich gewesen, sagt Kappenberger.

Gerade für Kinder in Kindergarten- und Grundschulalter ist aber das Turnen und damit die Unterstützung im motorischen Bereich sehr wichtig, erläutert der Vorsitzende des Sportvereins, der als ausgebildeter Sportlehrer über viele Jahre selbst Schülerinnen und Schülern die Bedeutung, Sport zu treiben, nahebrachte. Denn in diesem Alter seien die Kinder sehr lernbereit, nicht nur im kognitiven, sondern auch im motorischen Bereich.

Diese Lernbereitschaft gelte es auszunutzen und die Zeit nicht zu verschwenden. Was die Kinder in diesem Alter nicht lernten, könne oft später nicht mehr aufgeholt werden, so Gerhard Kappenberger weiter. Defizite sieht er angesichts der inzwischen gestrichenen dritten Stunde im Sportunterricht der Schulen. Und die Corona-Krise mit ihren Folgen, zu denen auch der Bewegungsmangel der Kinder gehöre, habe ein Übriges getan. Daher gelte es nun, die doppelte Defizite aufzufangen, sagte der Vorsitzende.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen

Von Seiten des Sportvereins St. Blasien hofft man daher, schnellstmöglich einen neuen Übungsleiter oder eine Übungsleiterin für das Kinderturnen zu finden, für jede der beiden Gruppen steht eine Stunde wöchentlich zur Verfügung. Alleine gelassen werde die Person, die die Verantwortung übernehmen wolle, selbstverständlich nicht. Natürlich werden die erfahrenen Ehrenamtlichen des Vereins der neuen Betreuerin oder dem Betreuer der Kinder mit Rat und Tat, insbesondere in Hinblick aus Hallentermin, Lehrmaterial und Fortbildungen, zur Seite stehen, versicherte der Vereinschef.

Weitere Informationen erfahren Sie hier: sv-st-blasien.de