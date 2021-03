von Sebastian Barthmes

Die Wähler in den Gemeinden rund um St. Blasien haben dem Landestrend entsprechend abgestimmt und die Grünen (bis auf Ibach) auf den ersten Platz unter den angetretenen Parteien gehoben. In den meisten Gemeinden gab es nur einen Wahlbezirk für die Präsenzwahl, anders war es in St. Blasien (vier Wahlbezirke) und Höchenschwand (zwei).

St. Blasien

Vier Wahlräume für die Präsenzwahl (St. Blasien Rathaus, St. Blasien Haus des Gastes, Albtal und Menzenschwand gab es in St. Blasien. Im Wahlbezirk 1 (Wahlraum Rathaus, 747 Wahlberechtigte) schaffte es die CDU (30,59 Prozent) auf den ersten Platz, vor den Grünen (28,24 Prozent), der AfD (11,76), der SPD (9,41) und der FDP (8,82). Im Wahlbezirk 2 (Haus des Gastes, 913 Wahlberechtigte) lagen die Grünen (30,32) vor CDU (23,08), AfD (15,84), SPD (9,95) und der FDP (8,60).

In Menzenschwand (397 Wahlberechtigte) ging der Sieg an die CDU (30,11). Es folgten: Grüne (29,55), FDP (10,23), SPD (9,09) und AfD (3,98). Im Albtal (293 Wahlberechtigte) gingen mit großem Abstand die meisten Stimmen an die Grünen (31,86). Den zweiten Platz teilen sich dort CDU, AfD und FDP (jeweils 16,81). Die SPD erhielt 7,08 Prozent der Stimmen.

Bei den Briefwählern unterschied sich die Reihenfolge leicht in den beiden Auszählbezirken. Die Grünen siegten mit 41,95 beziehungsweise 37,20 Prozent vor der CDU (31 Prozent/35,67 Prozent), der SPD (6,99/7,32), der FDP (6,38/7,62) und der AfD (3,65/3,96).

Höchenschwand

Im „Dorf am Himmel“ gab es den Wahlbezirk Höchenschwand (Wahlraum im Rathaus) und Amrigschwand-Tiefenhäusern (Wahlraum in der Halle Attlisberg).

In beiden Wahlräumen fiel die Reihenfolge gleich aus: Die Grünen siegten (Höchenschwand 104 Stimmen/Halle Attlisberg 107 Stimmen), vor CDU (52/71), AfD (29/39), FDP (21/33) und SPD (17/31). Anders verteilten die Briefwähler (48,5 Prozent) ihre Stimmen: Grüne 214, CDU 134, FDP 50, SPD 49 und AfD 35. Insgesamt siegten die Grünen vor CDU, FDP, AfD und SPD.