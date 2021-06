von Christiane Sahli

Wechsel im Forstrevier Menzenschwand: Am 1. April hat Florian Zimmermann das Forstrevier von Norbert Dreher übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedete.

Schon früh war Florian Zimmermann, der in Todtmoos-Rütte aufgewachsen ist, klar, dass seine berufliche Zukunft im Wald liegt. Seiner Ausbildung zum Forstwirt in Blasiwald-Muchenland folgte der Zivildienst. Beim damaligen Weide- und Landschaftspflegeverband in Schönau beschäftigte er sich mit Landschaftspflegemaßnahmen im Südschwarzwald, unter anderem in Menzenschwand. Durch diese Maßnahmen sei sein Bezug zur Region sehr geprägt worden, sagte er.

Nach Tätigkeiten für Forstunternehmen in der Region absolvierte Florian Zimmermann ein Studium der Forsttechnik in Lohr am Main und schloss dem ein Studium des Umweltingenieurwesens mit der Fachrichtung Schutzwald und Naturgefahren in der Schweiz an. Ein toller Studiengang, so Zimmermann, der die klassische Forstwirtschaft verlasse und die Schutzfunktion des Waldes betrachte, aber auch Tourismus und Landschaftspflege in den Blick nehme und damit die Themen der Heimat wie Landnutzung und Landschaftspflege als Aspekt der Regionalentwicklung, aber auch den Wintertourismus abbilde.

Nach Abschluss des Studiums im Jahr 2011 war Zimmermann unter anderem für die Forstliche Versuchsanstalt in Freiburg tätig, bevor er als Büroleiter zum Forstbezirk Titisee-Neustadt wechselte.

Im Zuge der Forstreform bot sich für Zimmermann die Chance zu einer heimatnäheren Tätigkeit in St. Blasien; ab Januar 2020 war er bei Forst BW für den Geschäftsbereich Waldnaturschutz zuständig. Für seine Bewerbung um die Stelle im Forstrevier Menzenschwand habe die Vielfalt des Reviers eine Rolle gespielt, sagte Zimmermann und sprach damit Baumarten, offene Landschaft, Wasser, Fauna – Rotwild, Gämsen, Auerwild – und Flora, unter anderem Wildäpfel, aber auch Aspekte der Kulturlandschaft wie Waldteilung und Erbrecht an.

Zimmermann betreut nun ein Revier mit rund 1100 Hektar (700 Hektar Kommunal- und 400 Hektar Privatwald), das sich vom Menzenschwander Talkessel bis zum Feldberg erstreckt und über die Landkreisgrenze hinaus. Hauptbaumart sei die Fichte, dazu kommen Buchen und ein geringer Anteil Tannen und Bergahorn. Da die Fichte mehr und mehr ausfalle, gelte es, auf einen Mischwald hinzuarbeiten, um den Wald zu stabilisieren. Gute Arbeit habe dabei sein Vorgänger Norbert Dreher geleistet, so Zimmermann. Funktionen des Waldes für die Ökonomie, Ökologie und die Erholungsfunktion sind weitere Schwerpunkte.

Zunächst steht aber die Zwischenrevision der Forsteinrichtungsperiode an. „Das kommt wie gerufen für meinen Einstieg, so lerne ich das Revier noch besser kennen“, sagte Zimmermann, der, wie er sagte, ein bestens in Schuss befindliches Revier übernommen habe, was seinen Einstieg leichtgemacht habe.