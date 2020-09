von kss/cr

In ihren jüngsten Sitzungen hatten mehrere Gemeinderäte in der Region über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Bad Säckingen und die nötige öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu entscheiden.

Grundlage der Grundsteuererhebnung

Im April 2018 entschied das Verfassungsgericht, dass die Grundsteuer neu zu regeln ist. Im Juli 2020 hat nun das Land einen Entwurf hierzu vorgelegt. Demnach soll als Grundlage der künftigen Grundsteuererhebung der jeweilige Bodenrichtwert neu festgesetzt werden.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Daneben soll die Verkehrswertermittlung zentralisiert werden. Derzeit verfügt die meisten Gemeinden über einen eigenen Gutachterausschuss, der auch jeweils die Bodenrichtwerte festlegt. In Dachsberg hat der Ausschuss jährlich durchschnittlich drei Gutachten zu erstellen, in Bernau liegen die Zahlen ähnlich, in St. Blasien sind es rund 14 Fälle jährlich. Gewünscht ist nun eine Richtgröße von rund 1000 auswertbaren Kauffällen pro Jahr.

Zwei Geschäftsstellen

Für den Kreis Waldshut werden zur Umsetzung der neuen Regelung zwei Geschäftsstellen eingerichtet, eine in Bad Säckingen und eine in Waldshut-Tiengen. Dachsberg, Ibach, St. Blasien, Bernau, Häusern und Höchenschwand werden der Geschäftsstelle West in Bad Säckingen zugeordnet. Die Gemeinden werden mit je einem Gutachter pro angefangene 3000 Einwohner im zukünftigen Ausschuss vertreten sein.

St. Blasien Die Organisatoren der Domfestspiele in St. Blasien hoffen auf Normalität ab 2022 Das könnte Sie auch interessieren

Zur Errichtung der Geschäftsstellen und für die Neufestsetzung der Bodenrichtwerte sollen die Gemeinden einen solidarischen Beitrag von vier Euro pro Einwohner entrichten. Das Inkrafttreten der Neuregelung ist für Anfang April 2021 vorgesehen, bis 2025 sollen dann die örtlichen Hebesätze angepasst werden. Die Gemeinderäte in Bernau, Dachsberg, St. Blasien und Höchenschwand haben bereits zugestimmt.