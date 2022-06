von Sebastian Barthmes

Nach zwei Jahren Pause lädt das Kolleg St. Blasien am kommenden Wochenende wieder zu einem Pfingstfest ein. „Es gilt, wieder Schwung reinzubekommen“, sagt Kollegsdirektor Hans-Martin Rieder. Mit einem großen Programm will sich die Kollegsgemeinschaft über mehrere Tage der Öffentlichkeit vorstellen. Es gelte „ganz explizit die Einladung an alle“, sagt Pater Rieder, denn das Kolleg sei Teil der Raumschaft.

In den zwei Jahren ohne Pfingstfest habe sich viel verändert. Wohl mehr als ein Drittel der Schüler, viele Lehrer und auch er selbst als Kollegsdirektor hätten das Großereignis noch nie so erlebt, wie es seit Jahrzehnten stattfindet, sagt Rieder, vieles müsse neu gedacht werden. Dennoch seien ausreichend viele Traditionsträger vorhanden, um das Fest wieder auf die Beine stellen zu können. Durch die vielen neuen Beteiligten werde aber auch manch eine neue Idee umgesetzt. Neu sei beispielsweise eine Tombola. Damit werde man mehrere Hilfsprojekte der Jesuitenmission unterstützen. Die Programmvielfalt sei größer als bei den Pfingstfesten vor der Corona-Pause.

Lehrreiche Veranstaltung

Jetzt sei wieder vieles von dem möglich, was das Kolleg ausmache. Nicht nur für die Präsentation der Schule, sondern auch für die Persönlichkeitsentwicklung seien all die Programmpunkte wichtig, die unter großem Einsatz der Jugendlichen vorbereitet werden. Die jungen Menschen lernen, wie man Projekte entwickelt, sie auf die Beine stellt und präsentiert, sagt Rieder.

Viel habe man in Corona-Zeiten dazugelernt, sagt Rieder, und nennt als Beispiel den Einsatz digitaler Ressourcen. Beim Kollegsfernsehen könne man die Entwicklung unter anderem ebenso erkennen wie auch beim Pfingsttheater. Überhaupt sei die diesjährige Theaterproduktion eine Besonderheit. Seit vielen Jahren werde wieder ein Stück inszeniert, das eigens für dieses Ereignis geschrieben wurde. „Selfies mit Engeln“ lautet der Titel, verfasst wurde es von einer Neuntklässlerin. Aufgeführt wird das Pfingsttheaterstück am Samstag und Sonntag in der Pater-Alfred-Delp-Halle.

Projekte der Klassen

Das große Kulturprogramm, das traditionell mit der musikalischen Einstimmung am Freitagabend beginnt, wird vom im Oktober gegründeten Verein Kultur und Kolleg organisiert. An vielen Stellen werde es am Samstag und Sonntag musikalische Beiträge von Solisten und Gruppen geben. Zu unterschiedlichen Themen haben sich Klassen Projekte ausgedacht: Zu sehen ist beispielsweise eine Ausstellung „Bauen mit der Natur“, auch Schwertkampf können Besucher ausprobieren.