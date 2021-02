von Sebastian Barthmes

Eine Mobilitätsagentur soll in St. Blasien eingerichtet werden. Dort werden dann Einheimische und Urlauber Antworten auf alle Fragen zur individuellen Mobilität sowie eine „fundierte Beratung“ rund um den öffentlichen Personennahverkehr erhalten. Untergebracht werden soll die Agentur in der Touristinformation im Haus des Gastes. Die Stadt wird sich an den Einrichtungskosten beteiligen.

Die Südbadenbus GmbH (SBG) wird die Verkaufsstelle im Pavillon am Busbahnhof St. Blasien zum Jahresende schließen. Die Integration in die Touristinformation (TI) scheine aus mehreren Gründen sinnvoll, sagte Bürgermeister Adrian Probst: Dort werden schon jetzt viele Fragen rund um die Mobilität beantwortet, außerdem liege die Touristinformation zentral. Könnte die Agentur nicht integriert werden, würde es keine Verkaufsstelle mehr in St. Blasien geben.

Die Mobilitätsagentur soll ihrem Namen gerecht werden, sagte Bürgermeister Adrian Probst: Die Besucher werden dort also nicht nur Fahrplan- oder Bustarifauskünfte erhalten. Er denke an ein breites Angebot, erläuterte der Bürgermeister. Dort sollen zum Beispiel Monatskarten oder Baden-Württemberg-Tickets für die Bahn und die Busse verkauft oder auch Beschwerden oder Fundsachen angenommen werden. Über die Agentur sollen Einheimische und Gäste in Zukunft beispielsweise auch Zugang zu dem in St. Blasien stationierten Carsharing-E-Auto erhalten. Außerdem sollten die Besucher dort auch erfahren, wie man mit einem E-Bike auf den Feldberg kommt oder wo das genutzte Elektrofahrzeug auch wieder aufgeladen werden kann. Die Agentur werde also ein größer werdendes Angebot machen, das „man nicht in einen Automaten verpacken kann“, sagte Probst.

Jeweils ein Drittel der Erstinvestition (circa 12.000 Euro) bezahlen die Stadt, die SBG und der Landkreis Waldshut. Den Betrieb tragen SBG, der Waldshuter Tarifverbund und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (sie stellt auch die Mitarbeiter). Die Stadt erhält keine Miete. Wie der Pavillon, der der Stadt gehört, in Zukunft genutzt werden könnte, ist noch offen.