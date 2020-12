von Cornelia Liebwein

Die Einladung der katholischen Kirchengemeinde St. Blasien zu einem Abend mit Gebet, Kerzenschein und Musik haben am Samstag viele Menschen angenommen. Vorbereitet wurde der „Dom bei Nacht“ von Rafael Michel, Mario Löcker, Elisabeth Schmeißer und Andrea Wild. Zusammen, doch mit dem vorgeschriebenen Abstand, genossen die Besucher die andächtige Zeit.

Still war es im Dom, tief versunken im Gebet saßen die Menschen in den Bänken, nahmen sich vom geschäftigen Leben zurück und ließen die Atmosphäre auf sich wirken. „Wir sind froh, dass wir in dieser besonderen Zeit diese Veranstaltung haben durchführen können“, sagte ein Mitglied des ­Organisationsteams. Bevor die Menschen den Dom betraten, verteilten Helfer Kerzen, die die Besucher in den Händen hielten und mit ihr ihre Sorgen, Anliegen und Gedanken vor die Gebetsinseln trugen.

„150 Kerzen sind verteilt worden“, sagte Andrea Wild. Von ganz weit weg war die anmutige Musik der von Thekla Michel gespielten Harfe zu hören. Zahlreiche Kerzen beschienen einen kleinen Altar vor dem Hauptaltar, bereit für die Lichtermesse um 19 Uhr mit Pater Ralf Klein, dem kleinen Musikerensemble Andrea Rudolf (Querflöte), Andrea Wild (Querflöte) und Mario Löcker an der Gitarre und den Gläubigen.