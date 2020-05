von Sebastian Barthmes

Gleich mehrere große Projekte hat die Stadt St. Blasien für dieses Jahr vorgesehen. Eine zusätzliche Herausforderung für den städtischen Haushalt kam in den vergangenen Wochen dazu: Die Coronavirus-Krise zwingt Stadtverwaltung und Gemeinderat zu neuen Überlegungen.

Wenn der Gemeinderat in der kommenden Woche das nächste Mal tagt, werden sich die Mitglieder auch mit neuen Haushaltszahlen auseinandersetzen müssen. „Wir haben eine erste Schätzung aufgestellt, mit welchen Mindereinnahmen wir rechnen müssen“, sagte Bürgermeister Adrian Probst im Gespräch mit dieser Zeitung.

Geringere Einnahmen: Insgesamt gehe die Stadtverwaltung St. Blasien derzeit von 1,6 bis 1,7 Millionen Euro Mindereinnahmen aus. Dazu kämen auch noch nicht geplante höhere Ausgaben, wodurch die Stadt eine zusätzliche Belastung von rund zwei Millionen Euro zu stemmen haben werde. „Ich krieg‘ nichts rein und muss noch mehr ausgeben“, fasste Bürgermeister Adrian Probst die Situation zusammen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, so die Annahme, werden deutlich geringer ausfallen, als eingeplant, sagte Probst.

Während im Haushalt rund 1,3 Millionen Euro vorgesehen sind, sage die grobe Schätzung bloß noch Einnahmen in Höhe von 750.000 Euro voraus. Viele Unternehmen hätten eine Stundung beantragt. Auch die eingeplanten Schlüsselzuweisungen des Landes (rund 2,1 Millionen Euro) werde es in dieser Höhe nicht geben, die Prognose der Stadtverwaltung geht von ungefähr 1,7 Millionen Euro aus.

Die Liste der Posten mit Einnahmen, die deutlich unter dem Plan liegen, ist lang: Miet- und Pachteinnahmen, Parkgebühren, die Vergnügungssteuer, Kindergartengebühren und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werde man in den kommenden Monaten nach unten korrigieren müssen. Coronabedingt verkaufe die Stadt weniger Wasser, wodurch auch die Einnahmen für die Abwasserbeseitigung sinken. Mit einem „vielleicht kleinen blauen Auge“, komme die Stadt bei den Skiliftbetrieben davon. Zwar laufe die Abrechnung noch, er gehe aber mit Umsatzerlösen in Höhe von rund zwei Millionen Euro aus, wobei 2,4 Millionen Euro geplant waren. Die geringeren Einnahmen der Skiliftbetriebe liegen am Coronavirus und am Winter, erläuterte Probst. Der Kurhaushalt müsse auch darüber hinaus mit weniger Einnahmen zurechtkommen, da auch die Kurtaxe und die Fremdenverkehrsabgabe geringer ausfallen werden. Die geringeren Einnahmen im Kurhaushalt könnten durch einen guten Winter auch schnell wieder ausgeglichen werden, so die Hoffnung des Bürgermeisters.

Auch der Erlös aus dem Holzverkauf des Stadtforstes werde deutlich geringer als geplant ausfallen, wobei diese Mindereinnahme nicht durch das Coronavirus verursacht sei. Mit Spannung erwartet die Stadtverwaltung die wichtige Mai-Steuerschätzung, sagte Bürgermeister Probst. Gut sei, dass das Land über einen Rettungsschirm für Kindergartenträger nachdenke.

Höhere Ausgaben: Während Einnahmen ungeplant sinken, steigen jetzt manche Ausgaben ebenso überraschend. Bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geht die Stadtverwaltung von einer Steigerung um rund 100.000 Euro auf etwa zwei Millionen Euro aus. Das liege unter anderem an der jetzt benötigten Schutzausrüstung. Außerdem muss der Kämmerer jetzt einen höheren Zuschuss aus dem allgemeinen Haushalt für das Radonbad einplanen, da dort die Erlöse praktisch ganz weggebrochen sind. Das Bad werde auf alle Fälle drei Monate komplett geschlossen bleiben und im Sommer sei das Bad ohnehin geringer ausgelastet. Nur die Therapien sorgen für wenige Einnahmen.

Maßnahmen: Alle Auftragsvergaben werde man streng prüfen, ob sie verschoben werden können. Dort, wo Förderfristen einzuhalten sind, müssen die Aufträge allerdings vergeben werden, erläuterte Bürgermeister Adrian Probst. Außerdem sei es seiner Meinung nach richtig und wichtig, dass der öffentliche Auftraggeber „in dieser Zeit weiter investiert". Verstärkt sollen außerdem Aufgaben von den Mitarbeitern der Stadt selbst erledigt werden. Durch den Wegfall von Veranstaltungen werden beispielsweise im Bauhof „geringe Kapazitäten frei". Gigantische Summen, so Probst, könnten so allerdings nicht eingespart werden.

„Klar und deutlich“ solle geprüft werden, welche Einsparpotenziale 2020 und darüber hinaus möglich sind, denn der Einbruch der Einnahmen werde sich auch in den Haushaltsplänen der kommenden Jahre noch bemerkbar machen. Geringen Spielraum habe die Kommune bei Pflichtaufgaben, umso genauer müsse man bei Freiwilligkeitsleistungen hinschauen, sagte Probst.

Wie es weitergeht In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 12. Mai, werde der Gemeinderat mit der Beratung über nötige und mögliche Maßnahmen beginnen. Dann will Bürgermeister Adrian Probst auch genauere Zahlen präsentieren. Er wolle alle dafür sensibilisieren, dass „Einschnitte auf uns zukommen. Es wird eine sehr harte Nuss, die da zu knacken ist“, sagte Probst, denn eine ungeplante zusätzliche Belastung in Höhe von zwei Millionen Euro sei für einen Haushalt mit diesem Volumen eine große Herausforderung.

Verschieben könne man zum Beispiel den Kauf eines neuen Servers für die Stadtverwaltung und den Bau des Spielplatzes im Wohngebiet „Dreherhauswiese“. Überdenken müsse man möglicherweise auch Investitionen in die Hallen der Stadt. Diskutieren müsse man, ob man den Investitionsstau noch größer werden lasse oder ob man den Stand halten möchte. Auch das schon lange gewünschte interkommunale Gewerbegebiet könnte verschoben werden. Jede einzelne Diskussion werde schmerzlich sein, sagte Bürgermeister Probst abschließend.