von Christiane Sahli

Lockdown und Unterricht zu Hause (Homeschooling) – die Situation ist für alle Schüler derzeit schwierig. Aber besonders schwierig ist sie für die Erstklässler, die bislang noch keinen normalen Schulalltag kennengelernt haben und beim Homeschooling in besonderer Weise auf die Unterstützung der Eltern angewiesen sind. Für die erste Klasse der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien von Klassenlehrerin Anna Isele kam noch ein Erschwernis hinzu: Bereits nach wenigen Wochen stand ein Klassenlehrerwechsel an.

Einen normalen Schulalltag haben die Erstklässler noch nie kennengelernt. Seit ihrer Einschulung blieben die Klassen sowohl im Unterricht als auch in den Pausen unter sich. Die 20 Schüler der ersten Klasse von Anna Isele sind noch in einer weiteren Hinsicht gebeutelt: Bereits nach einigen Wochen fiel die Klassenlehrerin aus, eine Krankheitsvertretung übernahm den Unterricht. Aber auch nur kurzfristig, denn dann gab es einen Lehrerausfall in weiterführenden Klassen. Und so wurde beschlossen, die beiden zweiten Klassen zusammenzulegen und mit Anna Isele übernahm eine der beiden Klassenlehrerinnen die erste Klasse. Das war Ende November, am 16. Dezember erfolgte der erneute Lockdown.

Kontakt fehlt

Keine Zeit also für Lehrerin Anna Isele und ihre neue Klasse, sich näher kennenzulernen. Eine Beziehung zu ihrer neuen Klassenlehrerin konnten die Kinder nicht aufbauen – eine Situation, in der es ihnen nicht besonders gut gehe, erklärt Anna Isele. Denn gerade in der ersten Klasse sei die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern ganz besonders wichtig, fuhr sie fort, die Kommunikation mit ihren Schülern fehle ihr unglaublich. Aber nicht nur der Kontakt mit den Schülern, sondern auch mit den Eltern, die sie ebenfalls kaum kenne, fehle.

Homeschooling in Anna Iseles Klasse geht so: Jeweils montags werden die Arbeitsmaterialien ausgegeben und von den Eltern abgeholt. Manchmal seien die Kinder mit dabei und sie merke dann, wie distanziert die Kinder ihr gegenüber sind, bedauerte Anna Isele. Und während der Woche sind dann die Eltern gefragt, ihre Kinder, die selbst noch nicht lesen können, bei den Aufgaben zu unterstützen – nicht für alle Eltern ist das eine leichte Aufgabe. Bei der Erstellung der Arbeitsmaterialien nehme sie daher vermehrt auch die Eltern in den Blick und gebe ihnen Tipps, wie sie die Kinder bei der Bearbeitung der Aufgaben unterstützen können, erklärte Anna Isele.

Die Herausforderungen

Für die Eltern ihrer Kinder hat sie ein Lob parat: „Sie leisten Großartiges.“ Probleme gebe es allerdings, wenn Eltern mit Migrationshintergrund der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig seien, so der Klassenlehrerin. Daher seien auch einige Kinder in der Notfallbetreuung.

An den Wochenenden steht dann für Anna Isele die Korrektur der Aufgaben an. Die korrigierten Arbeitsblätter werden dann jeweils montags mit den neuen Aufgaben zurückgegeben. Wenn sie merke, dass Arbeitsblätter fehlen, nehme sie telefonisch Kontakt zu den Eltern auf, berichtet Anna Isele.

Inzwischen sind auch Videokonferenzen möglich, aber nicht alle Eltern können von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, da es an Endgeräten fehle, berichtet Anna Isele. Leider zeige sich auch bei den Videokonferenzen wieder die Distanziertheit der Schüler.

Als gäbe es nicht schon Probleme genug, ist durch das Auftreten der britischen Mutation des Corona-Virus am Kolleg eine weitere Verschärfung der Situation eingetreten: Zwar können die neuen Arbeitsblätter zeitversetzt ausgegeben werden, aber die Rücknahme der bearbeiteten Aufgabenblätter ist aus Sicherheitsgründen vorerst untersagt.

Für die Lehrerin Anna Isele bedeutet die derzeitige Situation deutlich mehr Arbeit. Denn neben dem organisatorischen Aufwand gelte es, den Unterricht vollständig umzustellen, sagt sie. Auch die Zusammenstellung der Arbeitsmaterialien sei sehr zeitaufwendig. Und noch etwas: „Grundschullehrer sind es nicht gewöhnt, den Vormittag im Sitzen zu verbringen.“ Aber genau das müssen sie jetzt tun, denn Homeschooling bedeutet für sie wie für die Schüler vor allem Arbeit am Bildschirm.

Und noch etwas bedauert sie: „Wir haben eigentlich einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, können aber derzeit nur den Bildungsauftrag erfüllen.“ Auch wenn es wieder Präsenzunterricht gibt, wird nicht gleich alles sein wie vor der Corona-Pandemie. „Dann gilt es, die Schüler dort abzuholen, wo sie gerade sind. Für die Lehrer wird das eine Mammutaufgabe“, sagt Anna Isele.