von Sebastian Barthmes

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Sparkasse St. Blasien eine Bilanzsumme vom mehr als einer halben Milliarde Euro erwirtschaftet. Auch wenn der Bilanzgewinn im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausfiel, sei man mit dem Ergebnis zufrieden, sagte Vorstandsvorsitzender Gerhard Behringer. Die Corona-Krise prägte das zurückliegende Geschäftsjahr: Für viele gewerbliche und private Kunden habe man Lösungen für schwierige Situationen finden können.

„Wir haben ein Corona-Jahr hinter uns“, sagte Behringer bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das Jahr 2020. Geschäfts- und Privatkunden konnten für bestehende Kredite „völlig problemlos“, wie er sagte, das Aussetzen der Tilgung vereinbaren. Während des ersten Lockdowns habe es pauschale Zuschüsse des Staates gegeben.

Wenn das Geld nicht reichte, vermittelte die Bank zinsverbilligte Darlehen der staatlichen Förderbank KfW. Die hätten „recht kurze Laufzeiten mit ambitionierten Tilgungen“, sagt Vorstandsmitglied Klaus Kistler. Der Staat baue schon drauf, dass die Geschäfte bald wieder gut laufen, fügt er an.

Im zweiten Lockdown seien die Banken nicht so stark gefragt, erklärt Gerhard Behringer. Die Unterstützungsanträge laufen über sogenannte prüfende Dritte, also zum Beispiel Steuerberater. Der Staat benötige aber Zeit für die Abwicklung der Anträge, was zu Wartezeiten von mitunter vielen Wochen führe.

Gerieten ihre Kunden in dieser Zeit in finanzielle Schwierigkeiten, richte die Sparkasse ihnen eine Kreditlinie ein, bis die staatliche Hilfe eintrifft. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass wir ein verlässlicher Partner sind“, betont Vorstandsvorsitzender Gerhard Behringer.

Die Anstrengungen der Sparkasse St. Blasien hätten sich bislang insgesamt gelohnt, sagt Klaus Kistler. Bislang habe es unter den Kunden noch keine coronabedingte Insolvenz gegeben. Die Mitarbeiter hätten „unzählige Überstunden gemacht“, um für die Kunden jeweils passende Finanzierungspakete zu schnüren.

Das Geschäftsjahr 2020 in Zahlen Die Bilanzsumme Die Bilanzsumme steigt im Geschäftsjahr 2020 auf 540,5 Millionen Euro (Vorjahr: 476,4 Millionen Euro) Der Bilanzgewin 461.000 Euro (475.000 Euro) Die Kundeneinlagen 268,8 Millionen Euro (228,7 Millionen Euro) Das Kundenkreditvolumen 394,4 Millionen Euro (351,5 Millionen Euro) Der Zinsüberschuss 8,3 Millionen Euro (7,6 Millionen Euro) Der Provisionsüberschuss 2,6 Millionen Euro (2,5 Millionen Euro) Der Verwaltungsaufwand 6,9 Millionen Euro (6,7 Millionen Euro) Das Geschäftsgebiet St. Blasien (Hauptstelle), Bernau, Höchenschwand, Schluchsee (jeweils Filialen), Dachsberg, Häusern, Menzenschwand (jeweils Automaten), Ibach. Die Mitarbeiter 78 (Vorjahr: 76), darunter 10 Auszubildende (Vorjahr: 8) Die Spenden/das Sponsoring 28.000 Euro

Von den Büros der beiden Vorstandsmitglieder aus gibt es einen guten Blick auf die St. Blasier Hauptstraße. „Am Vormittag sind einige Parkplätze besetzt“, sagt Behringer. Es sei kein Vergleich zu normalen Zeiten. Während, wie im ersten Lockdown, die Gastronomie besonders schwer unter den Einschränkungen zu leiden hatte, sei nun auch der Einzelhandel sehr stark betroffen.

Manche Branchen funktionieren dagegen auch in dieser Zeit sehr gut oder boomen sogar, weiß Behringer. Im Handwerk laufe es beispielsweise sehr gut und die bestehenden Industriebetriebe hätten auch keine Probleme. Einen Preisanstieg bei neuen und alten Immobilien beobachtet die Sparkasse auch im eigenen Geschäftsbetrieb: Der starken Nachfrage stehe ein kleines Angebot gegenüber.

Schwer war das vergangene Jahr für viele Kunden und auch die Rahmenbedingungen für das kleine Bankhaus seien schwierig, sagen die Vorstände: Die Regulatorik werde weiter verschärft, zwei Arbeitsstellen hat die Anstalt des öffentlichen Rechts allein dafür geschaffen. Für alle Aufgaben, die eine Bank zu erledigen habe, stehen eigene Mitarbeiter zur Verfügung, Arbeiten an Dienstleister auszulagern, bedeute auch Abhängigkeit, die man vermeiden wolle.

Dank der großen Nachfrage nach Immobilien, konnte die Sparkasse „ein tolles Kreditwachstum am Markt abschöpfen“, bilanziert Behringer. Ein Plus von 17,6 Prozent verzeichnete die Bank bei privaten Krediten, 8,3 Prozent betrug es bei Unternehmen. Das Kundenkreditvolumen ist insgesamt um 12,2 Prozent, die Kundeneinlagen sind um 17,5 Prozent gewachsen. Das „sehr starke Wachstum ist ein Vertrauensbeweis“, sagt Behringer. Als Grund für die gestiegenen Kundeneinlagen nennt Kistler eine Kombination aus höherem Verdienst und geringeren Ausgaben, denn „der Konsum war eingeschränkt“. In der Folge ist auch das Wertpapiergeschäft gewachsen.

Erfolgreich ist die Sparkasse auch im Vermittlungsgeschäft: Dabei geht es beispielsweise um Versicherungen, die Altersvorsorge oder Wertpapiere. Und bei jeder Darlehensanfrage überprüfen die Berater, ob ein verbilligter staatlicher Förderkredit möglich ist. 36 Prozent des Kreditvolumens seien Förderkredite, erläutert Klaus Kistler.