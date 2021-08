von Karin Steinebrunner

Mit seinem jungen Ensemble hat das Kammerorchester Spohr Philharmonie unter der Leitung von Ariane Mathäus im St. Blasier Dom gastiert. Es war der Abend der Geigerin Sophie Wang, der es mit ihrem Soloauftritt gelang, die Vorgabe zu sprengen, das Publikum solle mit dem Applaus bis nach dem Konzert warten. Am Anfang stand Antonio Vivaldis „Konzert für vier Violinen und Orchester h-Moll“ op. 3 Nr. 10 aus der Sammlung „L‘estro armonico“. Neben Wang spielten Valeria Gleim, Mara Zickgraf und Tobias Schlageter Soloparts.

Das Kammerorchester Deutsche Spohr Philharmonie unter der Leitung von Ariane Mathäus gastierte mit Sologeigerin Sophie Wang im St. Blasier Dom. | Bild: Karin Steinebrunner

Nach dem kraftvollen Einsatz des Orchesters im Allegro wirkten die wechselnden Soloeinsätze schlank. Dem Zwiegespräch, das sich zwischen den Solostimmen entfaltete, setzte das Orchester ein Crescendo entgegen. Mit Verve setzte das Ensemble im Allegro ein, adäquate Einleitung für die Brillanz der mit Sophie Wang besetzten ersten Solostimme. In der Folge wechselten sich die Solostimmen in schneller Folge paarweise ab, wobei Echoeffekte die Lebendigkeit verstärkten.

Werk des Gründers

Neben Werken aus dem Barock hatte das Ensemble eine Komposition seines Gründers, des 2020 gestorbenen Geigenpädagogen Wolfgang Marschner auf dem Programm. Marschners Andante Lirico für Streicher hob an mit dem weichen Klang von Kontrabass und Cello.

In weiten Bögen ergoss sich melancholische Stimmung, gewann an Dramatik und Intensität. Ein Bewegungsimpuls lockerte die dichte Struktur des Satzes auf, die erste Geige Sophie Wangs hielt mit dem solistischen Cello Zwiesprache. Die führte zu einer tänzerisch sich wiegenden Passage, die nach Dramatisierung abrupt abbrach, dem anfänglichen lyrischen Duo aus Kontrabass und Cello Platz macht und so das Werk zum ruhigen Ausklingen brachte.

Solostück

Zu Bachs Chaconne aus der „Partita Nr. 2 d-Moll“ BWV 1004 für Solovioline stellte sich Sophie Wang unter die Mitte der Kuppel. Selbstvergessen und scheinbar ohne Anstrengung ließ sie ein Motiv aus dem anderen organisch hervorwachsen. Ob Kontraste, Frage-Antwort-Spiel einzelner Phrasen oder einfühlsam in sich gekehrte Motive, jede neue musikalische Idee erfüllte sie mit ganz eigenem Leben.

Auf dieses Solo folgte Bachs „Violinkonzert E-Dur“ BWV 1042, in dessen schwungvollem ersten Satz Sophie Wang sich als hochsensibel agierende Prima inter Pares präsentierte. Immer wieder trat sie aus dem Miteinander hervor, um sich ebenso selbstverständlich wieder darin zu integrieren, wobei sich Solo und Orchesterstimmen auf subtile Weise verschränkten.

Zauberhaft erklang ihr anrührendes Solo im Adagio, von einem bescheiden zurückhaltenden Trio aus zwei Violinen und Bratsche weich abgefedert, während sie im Allegro assai den Gestus des fröhlich aufspielenden Tutti übernahm, in rasantem Tempo den rondoartigen Satz bei jedem neuen Anhub mit immer virtuoseren Laufkaskaden würzte. Als Zugabe spielte das Ensemble das behutsam, ja elegisch vorgetragene bekannte „Air“ von Bach und Sophie Wang beschloss den Abend mit einem weiteren kurzen Solostück.