von Christiane Sahli

Erstmals hatten die Kollegsfernseh-Kids eine eigene Sendung produziert, in Literaturpodcasts wurden Pforten zu anderen Welten eröffnet und mit einem Moraltheologen die Frage erörtert, ob man Tiere essen darf. Auch die Kollegshymne „Ad Majorem Dei Gloriam“ durfte nicht fehlen. Bereits zum zweiten Mal hatte Corona den Pfingsfeierlichkeiten in gewohntem Umfang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit zahlreichen Onlineangeboten war aber dennoch für ein gewissen Pfingstflair gesorgt.

Sendungen des Kollegsfernsehens

Nicht mehr wegzudenken aus dem Pfingstprogramm sind Sendungen des Kollegsfernsehens (Kfs). Erstmals stellten sich in diesem Jahr nun auch die Kfs-Kids, 14 Schüler der sechsten Klassen, mit einem eigenen interessanten und abwechslungsreichen Programm vor. Vorgestellt wurde mit Philipp ein Meister der Zauberwürfel, der verschiedene Arten der Geduldsspiele innerhalb von Sekunden löste.

In St. Blasien hatten die jungen Reporter Passanten nach positiven Aspekten der Corona-Krise befragt und die unterschiedlichsten Antworten erhalten. So mancher konnte der Situation keine guten Seiten abgewinnen, aber die Mehrheit der Befragten sah doch positive Seiten wie Hilfsbereitschaft, mehr Zeit zum Lesen, mehr gemeinsame Unternehmungen mit der Familie und Schonung der Natur durch weniger Reisen.

Spezialisten für Linzertorte

Als Spezialisten für Linzertorten erwiesen sich einige Schüler und Lehrer David Wagner bei einem Test von Linzertorten. Den zweiten Platz vor renommierten St. Blasier Cafés belegte dabei ein Schüler mit seiner selbst gebackenen Kreation.

St. Blasien Test-Angebot soll Sicherheitslücke schließen Das könnte Sie auch interessieren

„Pforten zu anderen Welten“ eröffneten einige Zehntklässler mit kurzen Literaturpodcasts, in denen unter anderem Bücher und Filme vorgestellt wurden. „Das Erzählen von Geschichten ist vielleicht die wertvollste Kulturtechnik“, heißt es dazu in einem Vorwort. Ein aus Syrien stammender Schüler stellt die Geschichte einer Syrerin vor, die Aspekte des Krieges in ihrem Heimatland mit dem Handy für ihre Tochter aufzeichnet (Für Sama). Aber: Nicht nur die Tochter, sondern „die Menschen müssen sehen, was in Syrien passiert“.

Das Musical „The Greatest Showman“, das in den 1850er Jahren spielt, behandelt unter anderem die Frage, ob Erfolg wirklich das Einzige ist, was zählt, oder ob es Wichtigeres gibt. Auch das Thema Vorurteile gegenüber Minderheiten ist ein Thema das Musicals.

St. Blasien Hans-Thoma-Museum öffnet nach Corona-Pause am 28. Mai wieder Das könnte Sie auch interessieren

„Dürfen wir Tiere essen?“ – eine Frage, die Aila (Klasse 9) an den Moraltheologen Professor Martin Lintner OSM stellte, der selbst seit einigen Jahren vegetarisch lebt. Grundsätzlich ja, so seine Antwort, man müsse sich aber die Frage stellen, was das Verzehren von Fleisch für die Tiere, aber auch für die Beziehung zwischen Mensch und Tier bedeute. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass hoher Fleischkonsum Massentierhaltung bedinge und einen Einfluss auf die globale Klimaerwärmung habe. Es gäbe durchaus Gründe, die einen Fleischkonsum rechtfertigten. Die Tatsache, dass Fleisch gut schmecke, sei als ein solcher Grund aber fraglich, so der Pater. Aila hatte sich eigene Gedanken zu dem Thema gemacht. Es gebe gute Gründe, Fleisch zu essen, sagte sie und nannte unter anderem die im Fleisch enthaltenen Nährstoffen. Die Schülerin plädierte aber auch dafür, den Fleischkonsum einzuschränken und auf Fleisch aus tiergerechter Haltung zu achten.

Pfingstgeschichte und Kolleghymne

An Pfingsten durfte auch die Pfingstgeschichte nicht fehlen. In Form eines Sketch-Note-Clip erzählte Pfarrerin Juliane Kleibert von dem Pfingstgeschehen, während zeitgleich eine Zeichnung entstand, die die Erzählung illustrierte. Die Kollegshymne „Ad majorem dei“, dargeboten in einem virtuellen Auftritt von Chor und Instrumentalisten unter der Leitung von Michael Neymeyer, beschloss nach dem Pfingsthochamt im Dom das diesjährige Pfingstprogramm.