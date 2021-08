von Karin Steinebrunner

Zum Auftakt der Samstagabendkonzerte bei den Internationalen Domkonzerten hat das Quintett der Schwarzwälder Alphornbläser aus Oberharmersbach den Besuchern vor dem Domportal eine festliche Intrada mit getragenen Volksweisen, liedhaften Stücken von Friedrich Deisenroth sowie einer lebendigen Polka von Berthold Schick gespielt. Zum Abschluss spannte das Ensemble unter der Leitung von Dietmar Roth den Bogen in der Rotunde des Doms mit einem Postludium, wiederum von Friedrich Deisenroth sowie dem „Heilig, heilig, heilig“ aus der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert.

Das Konzert bestritt der Philharmonia Chor Stuttgart unter der Leitung von Nicholas Kok. Geboten wurde Chormusik aus England und Irland unter dem Titel „If Ye Love Me“, angereichert durch zwei Orgelstücke, gespielt von Dieter Hubov aus Arbon in der Schweiz. Das Repertoire des Chors reichte vom Renaissancekomponisten Thomas Tallis über im 19. Jahrhundert zu verortende Komponisten wie John Stainer und Clement C. Scholefield bis zu Michael Tippett und Sätzen des Chorleiters Nicholas Kok.

Hymnisch, behutsam aufeinander abgestimmt, zelebrierte der Chor Tallis‘ „O nata lux de lumine“. In weichem Legato erklang das „If Ye Love Me“, zu Beginn hatten sich die ausgeglichenen Stimmregister der Reihe nach mit dem Kanon „Glory to Thee, My God, This Night“ vorgestellt. Die Sicherheit der Einzelstimmen erwies sich in Charles Villiers Stanfords „Beati Quorum via“, während der Chor in John Stainers „Love Divine, All Loves Excelling“ mit sensibel vom Piano bis zum Forte geführten Abstufungen seinen weichen Mischklang auskostete. Mit Ausgelassenheit und Dramatik präsentierte sich der Chor in Tippetts Spiritual-Adaptationen von „Nobody Knows“ und „Go Down Moses“. Dass dieser Chor über Einzelstimmen verfügt, die solistische Passagen nicht zu scheuen brauchen, erwies sich unter anderem in Herbert Howells‘ „A Spotless Rose“ und Scholefields „The Day Thou Gavest“.

Dirigent Nicholas Kok steuerte mit seinem Satz zu „Greensleeves“ eine Komposition bei, in der seine Sänger Akzente setzen und ihre Mittelstimmen zur Geltung brachten. In einer jazzig angehauchten Passage ohne Text mutierten die Chormitglieder zu Instrumenten. Auch in seinem Satz zu „Lavender‘s Blue“ hatte Kok die Stimmen seinen Chormitgliedern auf den Leib geschrieben. In Koks „Alleluia (Ding Dong)“, das er für die Akustik des Doms komponiert hatte, wechselten sich Staccati mit Legati und schnellen Läufen ab. Organist Dieter Hubov interpretierte „Fiat Lux“ von Théodore Dubois sowie „Légende et Final symphonique“ op. 71 von Alexandre Guilmant.