von Christiane Sahli

Angebote für die Jüngsten im Sportverein St. Blasien sind sehr beliebt, ihr Fortbestehen stand aber auf der Kippe, nachdem die langjährige Leiterin von Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen fortgezogen war. Mit Tanja Böhler konnte nun eine Nachfolgerin gefunden werden. Am Dienstag hatte der Verein zu einem Schnuppertraining eingeladen. Manche Kinder können es jetzt kaum erwarten, zur nächsten Stunde in die Turnhalle zu kommen.

Seit den 1980er Jahren stehen Sport und Spaß beim Eltern-Kind-Turnen für Kindergartenkinder und beim Kinderturnen für Grundschulkinder auf dem Programm. Nach einem Jahr nicht nur coronabedingter Pause – die bisherige Übungsleiterin Melanie Kupka hat St. Blasien inzwischen verlassen – geht es nun weiter, nachdem mit Tanja Böhler eine neue Betreuerin für die jüngsten Sportler im Verein gefunden wurde.

Tanja Böhler Bild: Christiane Sahli | Bild: Christiane Sahli

Sport spielt im Leben von Tanja Böhler schon seit langem eine große Rolle. Früher betrieb sie Leichtathletik, heute ist es bei der in Oberalpfen lebenden Bankfachwirtin Gymnastik und Training im Fitnessstudio. Und der Wunsch der dreifachen Mutter – ihre Kinder sind heute 26, 22 und 14 Jahr alt – war es, ihre Begeisterung für den Sport Kindern nahezubringen. Denn Sport hat für Kinder viele positive Aspekte: Er fördert Körperwahrnehmung und Selbständigkeit, steigert das Selbstwertgefühl und fördert Kompetenzen zur die Teamarbeit, zählte Tanja Böhler auf.

Termine Das Kinderturnen mit Eltern findet dienstags von 15 bis 16 Uhr, das Turnen für Grundschulkinder von 16 bis 17 Uhr in der Sporthalle der Fürstabt-Gerbert-Schule statt.

Im Jahr 2015 hatte Tanja Böhler den Übungsleiterschein fürs Turnen mit Kindern und Jugendlichen erworben. In dem dem zweiwöchigen Kurs standen zahlreiche Themen rund um die spätere Übungsleitertätigkeit an: der Umgang mit Kindern, Bewegungsarten und Geräte, Erste Hilfe und vieles mehr. Im Rahmen des Lehrgangs musste sie auch zwei Übungsstunden halten, die bewertet wurden, dazu kam eine schriftliche Prüfung.

Nachdem sie bereits über mehrere Jahre Erfahrungen als Übungsleitern mit Kindergarten- und Grundschulkindern gesammelt hatte, erfuhr Tanja Böhler, dass der SV St. Blasien eine Übungsleiterin für diese Altersgruppe sucht, und nahm Kontakt mit dem Vorsitzenden Gerhard Kappenberger auf. Man sei sich schnell einig geworden, sie habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es passe, sagte Tanja Böhler. Bereits beim Sommercamp im August gehörte sie zu den Betreuern des Sportvereins und startete nun in das Kinderturnen.

Übungsstunde beginnt mit Bewegungslied

Die Übungsstunde für die Kindergartenkinder will Tanja Böhler mit einem Bewegungslied beginnen, anschließend steht eine Bewegungsgeschichte auf dem Programm, bevor es an Übungen in einer Bewegungslandschaft geht. Ein Abschlusslied beendet die Stunde. Bei den Grundschulkindern beginnt die Stunde mit einer spielerisch verpackten Aufwärmphase, an die sich Übungen an Kleingeräten, verschiedene Stationen mit Geräten und ein Abschlussspiel anschließen.

Wichtig sei immer, wahrzunehmen, wie die Stimmung in der Gruppe sei und wie es den einzelnen Kindern gehe, auf die jeweilige Situation müsse man sich dann flexibel einstellen, so Tanja Böhler. Und ein Lächeln der Kinder gebe ihr viel und sei ein Ansporn, fuhr sie fort. Schon lange vor der Zeit war der dreieinhalbjährige Paul aus Häusern gekommen. Er habe sich schon sehr auf das Turnen gefreut und es gar nicht mehr abwarten können, erzählte Mutter Katrin Link.

Als dann auch noch sein Freund Mio kam, war die Freude noch größer. Und auch Emil, zwei Jahre und drei Monate alt, hatte geht sehr gerne ins Turnen, denn er bewegt sich gerne, erzählte seine Mama. Mutter und Sohn waren aus Schluchsee gekommen, da es dort kein Angebot für die Jüngsten gibt. Sechs Kindergartenkindern waren zur Schnupperstunde gekommen.