von Christiane Sahli

Die Corona-Pandemie prägt die Umsatzentwicklung auch im Einzelhandel und wird sie weiterhin prägen. Davon ist auch die Uhren- und Schmuckbranche betroffen. Von katastrophalen Auswirkungen und blank liegenden Nerven berichten Bernd Ruderisch, Inhaber eines Schmuckgeschäfts in St. Blasien, und Andrea Behringer, die mit Ehemann Horst ein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Domstadt betreibt. Von dem Saisonwechsel ist die Branche aber weniger betroffen als andere.

Hochrhein „Jetzt geht es wirklich um Existenzen“: Einzelhändler und Gastronomen drängen auf Wiederöffnung ihrer Betriebe Das könnte Sie auch interessieren

„Katastrophal“ – kurz und knapp fällt die Antwort von Bernd Ruderisch aus, als er nach den Auswirkungen der Corona-Krise auf sein Geschäft gefragt wird. Zwar waren die Monate nach dem ersten Lockdown zufriedenstellend, doch habe er das ausgefallene Geschäft nicht aufholen können. Das Vorjahresergebnis konnte er dennoch halten. Besonders schmerzlich machte sich aber der Lockdown in der Vorweihnachtszeit bemerkbar, denn Schmuck sei ein beliebtes Weihnachtsgeschenk.

Viele Kunden nutzten ihre Urlaubstage unmittelbar vor Weihnachten, um Geschenke einkaufen, so Ruderisch. Aber daraus wurde 2020 nichts. Und auch Touristen, die zwischen den Jahren gerne Schmuck kauften, fehlten. Die Situation in St. Blasien bleibe ohne die Öffnung der Gastronomie weiter angespannt, ist er überzeugt.

Kreis Waldshut Wenn der Handel in Ware versinkt: Bei vielen geht es jetzt um die Existenz Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele andere Geschäftsleute, bot Ruderisch einen Abholservice an. Der wurde aber kaum genutzt, vieles werde spontan gekauft, erklärt er. „Schmuck muss man persönlich probieren“, das Gefühl und die haptische Wahrnehmung (Tastsinn) seien sehr wichtig.

Weitgehend saisonunabhängig

Einen Vorteil hat Ruderisch: Sein Sortiment ist weitgehend saisonunabhängig. Zwar seien im Winter bei den Edelsteinen eher gedeckte und im Sommer frische Farben gefragt. Aber die entsprechenden Schmuckstücke ließen sich auch später noch verkaufen und eigene Fertigungen umarbeiten.

Neue Kreationen

Die Zeit des Lockdowns nutzte Bernd Ruderisch, um in seiner Werkstatt eigene Kreationen zu entwerfen und anzufertigen. Die Situation habe ihm Zeit gelassen, neue Dinge, etwa Formen, auszuprobieren. Eine Arbeit, die ihm viel Freude mache. Aber das ist auch das einzig Positive, das Ruderisch der Situation abgewinnen kann.

Horst Behringer konnte auch im Lockdown in seiner Werkstatt Uhren reparieren. | Bild: Archiv Sebastian Barthmes

Das fehlende Weihnachtsgeschäft war auch bei Uhren & Schmuck Behringer ein schwerer Schlag ins Kontor. Mit dem Umsatz zwischen dem 20. und 24. Dezember könne man normalerweise die schwachen Umsätze im Januar und Februar ausgleichen, sagte Andrea Behringer. Urlauber und Tagestouristen seien, wie bei Ruderisch, wichtige Kunden, und die hätten eben gefehlt. Vieles werde jetzt im Internet gekauft, bedauert sie.

Gegebenenfalls Abverkauf alter Ware

In ihrem Geschäft verkauft sie auch Modeschmuck, der, wie die Geschäftsfrau sagt, saisonabhängig sei. Man habe aus dem Herbst noch die Lager voll und daher nur vereinzelt neue Ware dazugekauft, gegebenenfalls ziehe man zu einem späteren Zeitpunkt einen Abverkauf in Erwägung. Auch die Behringers boten einen Abholservice während des Lockdowns an, der ebenfalls nur sehr verhalten genutzt werde. Geöffnet ist bereits seit einiger Zeit wieder die Reparaturwerkstatt.

Flair geht verloren

„Deprimierend, die Nerven liegen blank“ – so beschreibt Andrea Behringer die Situation. Und ein Blick in die Zukunft bereitet ihr nicht nur im Hinblick auf ihr eigenes Geschäft Sorgen: St. Blasien lebe von seiner guten Einkaufskultur. Könne die nicht mehr gehalten werden, gehe sehr viel von dem Flair der Stadt verloren.