von Christiane Sahli

Die Corona-Pandemie macht auch vor der närrischen Jahreszeit nicht Halt. Fasnacht in der gewohnten Form mit Umzügen, Bällen, Rathauserstürmungen und vielem weiteren Veranstaltungen wird es in diesem Jahr nicht geben. Ganz auf Aktivitäten wollen viele Narrenzünfte aber dennoch nicht verzichten. So auch die Mitglieder der St. Blasier Narrenzunft der Gaudi-Hans. Für die närrischen Tage haben die Mitglieder einige Aktionen ins Leben gerufen – unter anderem wird es eine Rathauserstürmung im digitalen Format geben.

Den Kopf angesichts der Situation in den Sand stecken und Fasnacht ausfallen lassen? „Niemals“, sagte die Zunftmeisterin der Narrenzunft der Gaudi-Hans, Amelie Thome, schon im November im Gespräch mit dieser Zeitung. Und so machten sich die Narren Gedanken über ein coronakonformes Alternativprogramm.

Eine Malaktion für Kinder läuft bereits. Die Teilnehmer können ihre Kunstwerke noch bis Freitag, 5. Februar, in der Sparkasse abgeben, wo die Bilder über Fasnacht ausgestellt werden. Jeder Teilnehmer erhält wie beim Kinderball eine kleine Überraschung. Auch die Schneemannaktion, die die St. Blasier Narrenzunft gemeinsam mit der Geißentäler Narrenzunft und der Stadtverwaltung St. Blasien auf die Beine gestellt hat, ist bereits in vollem Gang. Närrisch verkleidete Schneemänner entstanden in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen in St. Blasien, Menzenschwand und im Albtal. Entsprechende Fotos können ebenfalls bis Freitag, 5. Februar, an die Stadtverwaltung gesendet werden. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost.

Traditionsgemäß erstürmen die Narren am Schmutzigen Dunschdig das Rathaus, um den Bürgermeister und die Gemeinderäte zu entmachten. In diesem Jahr ist Rathauschef Adrian Prost allerdings vor den Narren sicher, er muss den Rathausschlüssel nicht an das närrische Volk übergeben. Eine Rathauserstürmung soll es aber dennoch geben, nämlich im Internet, sagen Amelie Thome und Michaela Schneider. Mehr wollen sie aber jetzt noch nicht verraten.

Das entsprechende Video ist jedenfalls ab dem Schmutzigen Dunschdig (11. Februar) auf dem Youtube-Kanal der Narrenzunft oder auf deren Internetseite (narrenzunft-st.blasien.de) abrufbar. Bereits ab Montag, 8. Februar, werden kurze Sequenzen daraus veröffentlicht, die Appetit auf mehr machen sollen. „Es lohnt sich, das wird ein Highlight für Jung und Alt“, verspricht die stellvertretende Zunftmeisterin Michaela Schneider.

Soziale Medien

Darüber hinaus ist die Narrenzunft auf ihren Kanälen in den sozialen Medien aktiv und postet immer wieder Fotos. Es lohne sich, regelmäßig dort vorbei zu schauen, hieß es von der Narrenzunft-Leitung.

Narrenzeitung

Auf die Narrenzeitung will die Zunft ebenfalls nicht verzichten, allerdings wird es diese nur in einem Sonderformat mit geringeren Umfang geben. Von dem Tür-zu-Tür-Verkauf wird Abstand genommen, die Narrenzeitung ist vielmehr zum Preis von 1,50 Euro bei Link‘s Laden, dem Café „Ell“ und an der Tankstelle erhältlich.

Stimmung für zu Hause

Wenn alle zu Hause bleiben müssen, kann da überhaupt Fasnachtsstimmung aufkommen? Es kann, sagen Amelie Thome und Michaela Schneider, dafür wollen die Narren mit einer Fasnacht-zu-Hause-Tüte sorgen. Darin enthalten sind die Narrenzeitung, eine DVD mit den Höhepunkten der närrischen Bürgerversammlungen der vergangenen Jahre, Getränke für Sie und Ihn, eine Kleinigkeit zu essen und Dekorationmaterial. Die närrische Tüte, die nach Hause geliefert wird, kostet närrische 11 Euro, hieß es vonseiten der Narrenzunft und kann per E-Mail (info@narrenzunft-stblasien.de) bis zum 13. Februar bestellt werden.

Schneeskulpturen

Eine gemeinsame Aktion haben die Narrenzünfte Gaudi-Hans St. Blasien, Schniidesl Bernau, Dachberger Dachse und die Geißentäler Narrenzunft Menzenschwand für Samstag, 13. Februar, ins Auge gefasst. Sie wollen auf dem Domplatz zwei Meter hohe Schneeskulpturen ihrer „Protagonisten“ bauen. Ob dies wetterbedingt umsetzbar sein wird, zog die oberste St. Blasier Närrin allerdings in Zweifel.

Bändele

Darüber hinaus wird die Narrenzunft der Gaudi-Hans die Stadt auch in diesem Jahr wieder mit den traditionellen Bändele schmücken und hofft, dass auch viele Einwohner und Geschäftsleute ihre Häuser und Schaufenster fastnächtlich dekorieren. Am Rosenmontag wollen die Narren coronakonform in der Stadt unterwegs sein. Da werde es dann wieder heißen: „Gaudi Hi – Gaudi Do“, sagt die Zunftmeisterin.