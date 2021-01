von Christiane Sahli

Seit 2013 steht Oberbrandmeister Edin Muslic an der Spitze der Bernauer Feuerwehr und ist für deren Einsatzbereitschaft und Ausbildung verantwortlich. Zudem berät er die Gemeinde in allen Feuerwehrangelegenheiten. Über seine gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben hinaus macht sich Muslic für die Jugendförderung stark. Zudem ist er stellvertretender Kreisbrandmeister und Ausbilder im Kreisfeuerwehrverband Waldshut. „Man muss es gerne machen“, sagt er.

Blick auf Laufbahn

Wie die meisten Feuerwehrangehörigen hat auch Edin Muslic seine Laufbahn in der Jugendfeuerwehr begonnen. 1988 eingetreten, wechselte er sieben Jahre später in die Einsatzabteilung. Es schlossen sich zahlreiche Lehrgänge, unter anderen an der Landesfeuerwehrschule, an, bevor Muslic 2013 das Amt des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bernau übernahm.

Gesetz regelt Aufgaben

Was ein Kommandant zu tun hat, ist im Feuerwehrgesetz geregelt, erklärt Muslic. Er ist verantwortlich für die Alarm- und Ausrückeordnung, muss für eine ausreichende Zahl an Einsatzkräften Sorge tragen und entscheiden, welches Fahrzeug zuerst in den Einsatz geht. Und wenn er vor Ort sei, übernehme er auch die Einsatzleitung, so Muslic.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Fahrzeugbeschaffung, bei der der Kommandant eng mit weiteren Feuerwehrangehörigen und der Gemeindeverwaltung zusammenarbeitet. Darüber hinaus ist Muslic für die Instandhaltung von Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen verantwortlich, damit ein reibungsloser Ablauf im Dienst gewährleistet ist.

Enger Kontakt mit Ausbilder

Damit aber nicht genug, auch für die Aus- und Fortbildung seiner derzeit 50 Kameraden und zwei Kameradinnen hat er zu sorgen, insoweit sei er in engem Kontakt mit dem Ausbilder, sagt Muslic. Die Beratung der Gemeinde in allen feuertechnischen Belangen gehört auch zu den Aufgaben eines Kommandanten. In seinem Fall sei der Dienstweg kurz, weil er auch bei der Gemeinde angestellt ist, sagt er. Manches könne man schnell und unkompliziert im Rathaus besprechen. Zur langen Liste der Aufgaben gehören natürlich auch die administrativen Tätigkeiten wie etwa das Anfertigen der Einsatzberichte.

Zwei Dinge liegen Edin Muslic über seine gesetzlich festgelegten Aufgaben hinaus ganz besonders am Herzen: Zum einen ist das die Nachwuchsförderung. Er sei, sagt er, im Austausch mit der Jugendfeuerwehr, der derzeit 16 Nachwuchskräfte angehören.

Zum anderen legt er großen Wert auf die Pflege der Kontakte zu Altersmannschaft (derzeit zwölf Mitglieder), unter anderem werden die Kameraden bei runden Geburtstagen besucht. „Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht“, erklärt der Kommandant. Auch überörtlich übernimmt der Bernauer Feuerwehrkommandant Muslic Aufgaben: Er ist stellvertretender Kreisbrandmeister und Ausbilder beim Kreisfeuerwehrverband.

Corona beeinflusst Arbeit

Die Covid-19-Krise hat auch die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren stark beeinträchtigt. Geprobt werden kann nur in kleinen Gruppen, die Zahl der Einsätze, 20 im Vorjahr, bleibt dagegen gleich. Es sind FFP2-Masken zu tragen und das Gerätehaus ist unmittelbar nach dem Einsatz zu verlassen. Es fehlten besonders die Gespräche nach dem Einsatz und die gemeinsame Aufarbeitung des Erlebten wie etwa nach dem Großbrand im Juli des vergangenen Jahres, bedauert der Kommandant. Und natürlich leide auch die Kameradschaft.

Trotz der fehlenden Kontakte sei die Stimmung in der Bernauer Feuerwehr aber gut, sagt Edin Muslic. Er hoffe, dass alle motiviert blieben, fügt er an.

Kommandant der Bernauer Feuerwehr, stellvertretender Kreisbrandmeister und Ausbilder – unzählige freiwillig geleistete Arbeitsstunden kommen da in einem Jahr zusammen. An der Zeit dürfe man es aber nicht festmachen, sagte Muslic, „man muss es gerne machen“.