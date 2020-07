von Christiane Sahli

Von heute auf morgen mussten die Vereine aufgrund der Corona-Krise ihre Aktivitäten einstellen. Das hat nicht nur Einfluss auf das Vereinsleben als solches, sondern auch auf die finanzielle Situation, denn die Absage von Veranstaltungen reißt ein tiefes Loch in so manche Vereinskasse. In Menzenschwand haben sich die in der AG Herbstmarkt organisierten Vereine zusammengetan und bewirten an den Wochenenden am Mösle-Parkplatz Wanderer und Einheimische.

St. Blasien Gäste kommen langsam wieder Das könnte Sie auch interessieren

Einer der von der aktuellen Situation betroffenen Vereine ist der Skiclub Menzenschwand, bei dem zudem der schneearme Winter für fehlende Einnahmen gesorgt hat. Und so kam im Vorstand die Idee auf, die fehlenden Einnahmen durch eine Bewirtung der Gäste an den Wochenenden am Mösle-Parkplatz im Menzenschwander Hinterdorf zumindest teilweise zu kompensieren. Die Idee kam gut an. Aber eines wurde auch schnell klar: Alleine kann der Verein die Bewirtung über viele Wochen hinweg nicht stemmen.

St. Blasien So ist das Zelten ganz legal im Freien möglich Das könnte Sie auch interessieren

Da auch der Herbstmarkt inzwischen abgesagt wurde, kam die Anregung, die neben dem Skiclub in der AG Herbstmarkt tätigen vier Vereine, die für die Bewirtung bei diesem Fest verantwortlich zeichnen, mit ins Boot zu holen. Bergwacht, Musikverein, Tennisclub und Freiwillige Feuerwehr sagten zu und so wurden Nägel mit Knöpfen gemacht – ein Konzept entstand. Die Organisation der Bewirtung übernahm der Vorsitzende des Skiclubs Joachim Gfrörer, Sportwart nordisch (Langlauf, Tourenwesen) Andreas Mayer zeichnet für den Wareneinkauf für alle beteiligten Vereine verantwortlich.

St. Blasien Viele Wege sind nun wieder in Schuss. Doch wegen Corona gibt es noch keine geführten Wanderungen Das könnte Sie auch interessieren

Jeweils an einem Wochenende ist einer der Vereine am Samstag und Sonntag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für die Bewirtung zuständig, die nur bei gutem Wetter stattfindet. Angeboten werden kalte Getränke, Kaffee, Grillwürste, Menzenschwander Geißenwurst und selbstgebackene Kuchen. Dabe werden die Hygienevorschriften eingehalten, ein entsprechendes Hygienekonzept wurde von der Stadt genehmigt, sagen die Organisatoren.

Höchenschwand Ziel der Ferienwelt Südschwarzwald: Die landschaftlichen Reize der Region touristisch zu vermarkten Das könnte Sie auch interessieren

Den Anfang machte am zweiten Juliwochende der Skiclub, den anderen Vereinen kommen die Erfahrungen zugute, die beim Start gemacht wurden. Insbesondere am Sonntag lief es richtig gut, sagte Gfrörer. Am vergangenen Wochenende war die Bergwacht vor Ort, auch sie war mit dem Zuspruch – das Angebot wurde sowohl von Einheimischen als auch von Gästen gerne angenommen – zufrieden. Geplant ist, die Bewirtung bis zum Ende der Wandersaison fortzusetzen. Die Einnahmen werden unter den Vereinen entsprechend ihrer Einsatztage aufgeteilt und sollen der Jugendarbeit zugutekommen.