Der Künstler Kolibri aus Jestetten zeigt seine Werke im Kreismuseum St. Blasien bis 26. März. Er führt auch an einigen Sonntagen durch die Ausstellung.

„Kolibri. Aufbruch und Neubeginn“ – mit einer Sonderausstellung des in Jestetten lebenden Künstlers Kolibri startet das Kreismuseum St. Blasien am Dienstag, 27. Dezember, in die neue Saison. Bis 26. März sind knapp 20 seiner