von Christiane Sahli

Seit Kurzem erstrahlt die alte Dorfkirche im Menzenschwander Hinterdorf in neuem Glanz – schlicht und edel in weiß mit schmalen blauen Fenstereinfassungen. Der Verein Winterhalter in Menzenschwand, seit einigen Jahren Eigentümer der Kirche, hatte die Fassadensanierung in Abstimmung mit dem Denkmalamt mit großem finanziellen, aber auch persönlichem Aufwand bewerkstelligt.

Vor einigen Jahren hat der Verein Winterhalter in Menzenschwand die alte Dorfkirche in Menzenschwand erworben, langfristig ist der Umbau zu einem modernen Museum geplant. Zunächst stand aber die Sanierung der nur noch wenig ansehnlichen Fassade an.

Blau tritt zutage

Am Anfang des Projektes stand eine vom Denkmalamt geforderte Mauerwerksuntersuchung. Bei der genauen Begutachtung bis auf die Bruchsteine kam mehrfache die Farbe blau zutage und ist damit historisch belegt, so die Vorsitzende des Vereins Elisabeth Kaiser. Auch bei einer späteren Trauf­untersuchung tauchte die Farbe blau wieder auf. Die in Rottönen gehaltenen Ornamente der Fensterlaibungen waren erst später hinzugefügt worden. Um der Fassade möglichst originalgetreu zu sanieren, hatte sich der Verein in enger Absprache mit dem Denkmalamt für einen weißen Anstrich mit blauen Akzenten (Fenstereinfassungen) entschieden.

Bevor es mit dem Anstrich losgehen konnte, galt es zunächst, den alten Anstrich abzustrahlen. Diese Aufgabe übernahmen nach Unterweisung durch einen Fachmann Elisabeth Kaiser, Jutta Coenen und Bernd Coenen-Lehmann. 66 Stunden an fünf Tagen waren die drei beschäftigt und ersparten dem Verein somit mehrere Tausend Euro.

Spezialputz

An manchen Stellen war, so hatte sich herausgestellt, der Putz auszubessern. An Putz und Farbe stellte das Denkmalamt besondere Anforderungen: Sie mussten denkmalrechtlichen Ansprüchen genügen und auf das Mauerwerk abgestimmt sein. Nur eine Firma stellt derartige Farben her, die die Kosten herkömmlicher Fassadenfarben um ein Mehrfaches übersteigen.

Nachdem ein Probeanstrich den Anforderungen des Denkmalamtes entsprach, machte sich eine Fachfirma an die Arbeit. Vier Anstriche, alle mit Spezialfarbe, standen an. Zunächst erfolgte der von den Fachleuten Primer genannte Klaranstrich, der der Haltbarkeit der Farbe dient. Es folgten die Grundierung sowie zwei weitere Anstriche, bevor die Kirche in neuem Glanz erstrahlte.

Die Kosten

Einschließlich Dachausbesserung, Kanaluntersuchung und weiteren kleineren Arbeiten rechnen die Verantwortlichen des Vereins mit Kosten von rund 73.000 Euro, es liegen aber noch nicht alle Abrechnungen vor. Diese Summe überschreitet die erwarteten Kosten nicht zuletzt in Hinblick auf die Spezialfarben deutlich. Spenden gingen in Höhe von rund 43.000 Euro ein. Dank der Großzügigkeit eines Winterhalter-Nachfahren könne man den Mehrbetrag stemmen, sagte Elisabeth Kaiser.

„Winterhalter rettet indirekt die Menzenschwander Dorfkirche“, fuhr sie fort. Die Fassadensanierung habe für den Verein eine große Anstrengung dargestellt, sowohl in finanzieller Hinsicht, aber auch in Hinblick auf die Eigenleistungen.

Der Kirche verpflichtet

Und: Man möge sich gar nicht vorstellen, was aus der Kirche geworden wäre, wenn sie der Verein nicht gekauft hätte. Denn zuvor seien zur Erhaltung dieses Kulturdenkmals keine Anstrengungen unternommen worden. Vonseiten des Vereins fühle man sich aber der Kirche, die nun ein Schmuckstück in der Dorfmitte sei, verpflichtet, betonte die Vorsitzende Elisabeth Kaiser.