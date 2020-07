von Christiane Sahli

Coronabedingt ist die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in St. Blasien nach ihrem Umzug vom Haus Bourgin in die Sportgaststätte am Helmut-Hofmann-Stadion mehrere Monate geschlossen gewesen. Die Wiedereröffnung steht nun am Freitag, 24. Juni, an. Wöchentlich soll dann Kleidung und einiges mehr ausgegeben und angenommen werden, immer unter Einhaltung der Corona-Vorschriften.

Umzugserfahrung haben Gisela Berger, verantwortlich für die DRK-Kleiderkammer, und ihre Mitstreiterinnen schon mehr als genug: Im Oktober 2015 zog man aus den längst viel zu klein gewordenen Räumen in der Rettungswache in eine geräumige Zweizimmerwohnung in der damaligen Gemeinschaftsunterkunft Friedrichshaus um. Als diese dann geschlossen wurde, stand der nächste Umzug an, die Stadt stellte eine Kellerwohnung im Haus Bourgin zur Verfügung. Etwas überraschend kam dann im Januar die Aufforderung, die Wohnung bis Ende des Monats zu räumen – die Ehrenamtlichen waren davon ausgegangen, für die Räumung bis Ende Februar Zeit zu haben. Nun aber war Eile geboten, es blieb gerade einmal eine Woche für den Umzug. Aber die Bereitschaft des DRK in sprang die Bresche und mit deren Hilfe konnte der Umzug innerhalb kurzer Zeit bewältigt werden.

In der Sportgaststätte stehen die ehemalige Theaterbühne und ein Raum davor zur Verfügung, coronabedingt konnte man aber lange Zeit nicht öffnen. Nachdem die DRK-Bereitschaft auch die Regale in den neuen Räumen aufgebaut hatte, konnten Gisela Berger, Karin Schumacher und Elisa Riese nun seit einiger Zeit die Regale einräumen.

Die Öffnungszeiten Die Kleiderkammer hat immer freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Angeboten werden in der Kleiderkammer Damen-, Herren- und Kinderkleidung in allen Größen, außerdem Schuhe, Bett- und Tischwäsche, Hüte, Handtaschen, Gürtel, Plüschtiere und einiges mehr. Auch einige Haushalts- und Dekorationsartikel gibt es, aus Platzgründen ist dieses Angebot jedoch nicht besonders groß. Die Artikel werden kostenlos an jeden abgegeben und nicht nur, wie es fälschlicherweise immer wieder heiße, an Flüchtlinge, betont Gisela Berger.

Ab Freitag ist die Kleiderkammer wieder wöchentlich geöffnet. In dieser Zeit können Kleidung und anderes sowohl mitgenommen als auch abgegeben werden. Aufgrund der geltenden Einschränkungen dürfen sich neben den Helferinnen derzeit nur zwei weitere Personen in der Kleiderkammer aufhalten, es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Weitere Helfer sind Gisela Berger und ihren beiden Mitstreiterinnen herzlich willkommen. Außer zu den Öffnungszeiten treffen sich die Helferinnen bei Bedarf, etwa um gespendete Kleidung einzusortieren, was die Zeit betrifft, ist man flexibel, sagt Gisela Berger.