von Christiane Sahli

47 Jugendherbergen im Land mussten wegen der Corona-Verordnung schließen, auch die in Menzenschwand. Die Schließung wurde zunächst bis 19. April angeordnet. Aufgrund der dynamischen Situation sei derzeit allerdings nicht absehbar, wie lange die Schließung tatsächlich dauern werde, hieß es vonseiten des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks. Diese Situation stelle den Landesverband mit seinen rund 900 Mitgliedern vor massive Probleme; nicht zuletzt deshalb, weil die Hilfszusagen der Regierung nicht für die Jugendherbergen gelten würden. Die Sicherung der Arbeitsplätze habe oberste Priorität, Kurzarbeit werde unumgänglich sein.

Auch in der Menzenschwander Jugendherberge sei nicht mehr viel zu tun. Es gelte derzeit noch, Lagerbestände anzubauen und Aufräumarbeiten zu erledigen, sagte Leiter Andreas Mayer auf Nachfrage. Modernisierungs- oder Instandhaltungsarbeiten seien nicht vorgesehen, da, so die Stellungnahme des Landesverbands, die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und die Sicherung der Arbeitsplätze Vorrang habe und der Verband als gemeinnützige Organisation zudem über keine Gewinnrücklagen verfüge. Auch wenn die Jugendherbergen in absehbarer Zeit wieder ihre Türen öffnen dürften, werden in dem Menzenschwander Haus zumindest bis nach den Sommerferien viele Zimmer leer stehen, denn Schulklassen, die Hauptklientel, mussten bis zu den Sommerferien absagen, so Andreas Mayer.