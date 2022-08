von Christiane Sahli

Zum verschobenen Einweihungsfest der neuen Bergrettungswache in Menzenschwand hat die Bergwacht nun die Bevölkerung eingeladen. Im Oktober 2020 wurde das Gebäude im Beisein von politischer Prominenz offiziell eröffnet. Neben der Weihe, Besichtigung der Rettungswache und musikalischer Unterhaltung stand eine gemeinsame Schauübung der DRK-Rettungshundestaffel Hochschwarzwald und der Bergwacht Höchenschwand auf dem Programm.

Für die Bergwacht habe sich mit der Rettungswache ein Traum erfüllt, sagte Pater Wolfgang Bauer. Es habe sich gezeigt, dass sich Träume erfüllen könnten. Ortsvorsteher Joachim Gfrörer ließ die Anfangsjahre der Ortsgruppe, in denen für die Skiliftdienste nur ein Bauwagen zur Verfügung stand, und den Umbau der alten Milche zum Standort für die Bergretter, Revue passieren. Er lobte das Engagement der Bergwacht. Für diejenigen, die neben ihrem Beruf die Aufgaben und Pflichten übernähmen, sei dies eine Herzensangelegenheit. „Es wächst und gedeiht im Miteinander“, sprach der Vorsitzende Peter Böhler die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarortsgruppen an.

Einer der Höhepunkte war die Schauübung der Bergwacht Höchenschwand und der Rettungshundestaffel Hochschwarzwald mit acht Hunden. In der Rettungswache wurde der 13-jährige Nico zum „Opfer“ geschminkt. Am „Unfallort“, einem steilen Hang, kam die Border-Collie-Hündin Loba mit Hundeführer Matthias Mück und einem Helfer ins Spiel. Die Hündin nahm die Spur von Nico auf und führte die Helfer zielsicher zum „Verletzten“. Dann übernahmen die Höchenschwander Bergretter, die Nico im steilen Gelände versorgten und ihn unter dem Beifall der Zuschauer mit einer Gebirgstrage zu Tal brachte. Das Geschehen wurde fachkundig kommentiert. Gerne ließen sich die Besucher von den Bergrettern durch die Rettungswache führen. Für musikalische Unterhaltung sorgte am Vormittag der Musikverein Menzenschwand, bevor am Nachmittag Manni für Stimmung sorgte.