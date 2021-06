von Christiane Sahli

Frau Haine, was wird in der Sonderausstellung gezeigt?

In der Ausstellung sind 16 Fotografien des herzoglich badischen Hoffotografen Hermann Kaiser aus der Zeit um 1900 zu sehen. Die Fotografien vermitteln einen Eindruck des Stadtbildes aus dieser Zeit. Darüber hinaus werden unter anderem drei Kameras, Glasplatten, eine Originalleinwand, die mit Dom und Kurhaus als Hintergrund für Aufnahmen diente, sowie weiteres Fotozubehör von Hermann Kaiser gezeigt.

Was hat Sie an der Organisation dieser Ausstellung besonders gereizt?

Für mich war es interessant, ein Stück Stadtgeschichte anhand von verschiedenen Quellen, unter anderem der Fotografie als wichtiger Quelle, aufzuarbeiten. Da ich mich in meinem Studium auch mit Ausstellungen beschäftige und für das vergangene Jahr eigentlich keine Sonderausstellung im Kreismuseum geplant war, habe ich mir überlegt, eine Ausstellung mit regionalem Bezug zu schaffen, um mehr Menschen aus der Region zu einem Museumsbesuch zu animieren.

Wie kamen Sie auf die Idee, gerade diese Exponate für eine Sonderausstellung zusammenzustellen?

Da mein Urgroßvater Erich Haine das Geschäft von Hermann Kaiser übernommen hat, befanden sich im Familienbesitz Fotoalben mit zahlreichen Fotos sowie Gerätschaften aus der damaligen Zeit, die ich für die Sonderausstellung zusammengestellt habe.

Sie wollen Menschen aus der Region zu einem Museumsbesuch anregen. Ist dies in den wenigen Wochen, in denen die Ausstellung im Herbst 2020 zu sehen war, gelungen?

Auf jeden Fall. In der kurzen Zeit haben mehr als 200 Menschen die Ausstellung besucht, mehrheitlich Einheimische. Darunter waren viele ältere Menschen, die die abgebildeten Gebäude, von denen es viele heute nicht mehr gibt oder deren Aussehen völlig verändert wurde, noch aus früheren Zeiten kannten. Es kamen aber auch Menschen, die sich dafür interessierten, wie damals fotografiert wurde.

Gibt es aus Ihrer Sicht ein besonderes Glanzlicht der Ausstellung?

Für mich ist die Kamera aus dem Jahr 1870, mit der Hermann Kaiser fotografiert hat, etwas Besonderes. Mit dieser Kamera entstand unter anderem eine Fotografie des Großherzogspaares Friedrich I und Luise von Baden anlässlich eines ihrer Besuche in St. Blasien.