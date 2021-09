von Christiane Sahli

Sowohl die Nahwärmeversorgung als auch der Ausbau des Breitbandnetzes stehen auf der Kippe – dies machten Bürgermeister Thomas Kaiser und Felix Stiegeler, Geschäftsführer der Firma Stiegler, in einem Pressegespräch und in der jüngsten Gemeinderatssitzung unmissverständlich klar. Zwar gibt es für die Nahwärme ausreichend Abnehmer, es fehlt aber an – kostenlosen – Hausanschlussverträgen für die Breitbandversorgung ebenso wie an Signallieferungsverträgen.

Kreis Waldshut Im August war der Impfbus unterwegs: So viele Menschen ließen sich vor Ort gegen Corona impfen Das könnte Sie auch interessieren

Zwei wichtige Infrastrukturen wollen die Firmen Solarcomplex und Stiegler miteinander verbinden: Im Zuge des Baus eines Nahwärmenetzes soll ein Glasfasernetz mitverlegt werden. 142 Hausbesitzer haben sich für einen Anschluss an das Nahwärmenetz entschieden, die entsprechenden Verträge sind geschlossen.

Die unabdingbare Voraussetzung für die Nahwärmelieferung sind Hausanschlüsse an das Breitbandnetz, da die Nahwärmeversorgung über das Glasfasernetz gesteuert wird, erläuterte Stiegeler. Für diese Hausanschlüsse, die nicht die Signallieferung beinhalten, entstehen keine Kosten, es ist lediglich ein entsprechender Hausanschlussvertrag erforderlich. Die Frist zum Abschluss dieser Verträge endet am 9. September. Bis Ende August wurden aber nur die Unterlagen für 80 dieser Hausanschlüsse eingereicht. „Wenn es bei den 80 bleibt, wird es weder Nahwärme noch Glasfaser geben“, machten Bürgermeister Kaiser und Stiegeler unmissverständlich klar.

Appell an die Bürger Gemeinderätin Monika Schwinkendorf machte sich für eine Kampagne stark, unter anderem müssten Einzelne angesprochen werden, um sich ans Netz anschließen zu lassen sagte sie. Dies soll nun auch geschehen. Mit einem eindringlichen Appell wandte sich Bürgermeister Kaiser seinerseits an die Bürger und forderte diese auf, die erforderlichen Verträge schnellstmöglich abzuschließen. Denn die Zeit dränge, nicht nur mit Blick auf den Fristablauf am 9. September, auch die Ausschreibung für das Nahwärmenetz ist für Oktober geplant. Mit dem Bau soll im kommenden Frühjahr begonnen werden.

Nach derzeitigem Stand könnte noch etwas anderes den Plänen einen Strich durch die Rechnung machen: Für den Einstieg in das Projekt mit Investitionskosten von rund 500.000 Euro sind für die Firma Stiegeler 70 Signallieferungsverträge Voraussetzung, derzeit seien aber nur 35 Vertragsabschlüsse zu verzeichnen, die Rücklaufquote sei extrem niedrig, so Stiegeler. Er wies darauf hin, dass es sich bei der Versorgung über Kupferkabel um eine veraltete Technik handle, die zwar derzeit noch ausreichend sei. Dies werde sich aber in den nächsten Jahres ändern, fuhr er fort.

Waldshut-Tiengen Die Wohnungsnachfrage bei der Baugenossenschaft Tiengen ist weiterhin hoch Das könnte Sie auch interessieren

„Die letzte Chance“, ergänzte der Rathauschef. Denn die Gemeinde selbst werde nicht in der Lage sein, ein eigenes Glasfasernetz zu bauen. Denn Zuschüsse werde es nach derzeitigem Stand wohl auf Jahre hinaus nicht geben und für die Aufnahme eines Kredits für den Bau eines eigenen Wärmenetzes mit Kosten zwischen drei und fünf Millionen Euro werde es angesichts der Verschuldung der Gemeinde keine Zustimmung des Kommunalamtes geben, dies sei bereits klipp und klar erklärt worden.

Was den Anschluss von Gebäuden, die nicht mit Nahwärme versorgt werden, an das Glasfasernetz betrifft, erklärte Stiegeler, solange diese an der Nahwärmetrasse lägen, sei ein Anschluss möglich. Aber auch insoweit sei die Resonanz mit lediglich fünf Rückmeldungen bei 103 an der Trasse liegenden Gebäuden gering.

In der Gemeinderatssitzung, in der Stiegeler ebenfalls über den Sachstand informierte, wies er darauf hin, dass trotz Förderung keine andere Gemeinde in Hinblick auf die erforderlichen Eigenmittel eine so günstige Breitbandversorgung erhalten könne wie Häusern. Die in der Ratsrunde geäußerte Befürchtung, das Erfordernis eines Glasfaser-Hausanschlusses sei nicht klar genug kommuniziert worden, wies Stiegler zurück.