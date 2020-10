von Sebastian Barthmes

Die Gemeinschaft im Verein zu erleben und gemeinsam Sport zu treiben, ist seit dem Frühjahr schwierig. Nachdem das Vereinsleben über viele Wochen ruhte, konnte es ab dem Frühsommer unter Auflagen wieder stattfinden. Langsam verlegen die Freizeitsportler ihre Aktivitäten zunehmend in die Halle. Damit das reibungslos funktioniert, gilt auch dort das Hygienekonzept des Sportvereins St. Blasien (SV). Eine von einem Wirt entwickelte App hilft dabei, sagt SV-Vorsitzender Gerhard Kappenberger.

Absperrbänder flattern quer über den Platz bei der Sportgaststätte in St. Blasien. Sie sollen niemanden fernhalten, sondern dafür sorgen, dass Betrieb im Stadion und in der Gasstätte möglich ist, sagt Kappenberger. Um am Spielbetrieb teilnehmen zu können, musste der Verein ein Konzept entwickeln und Umsetzen, das dafür sorgt, dass sich Sportler und Zuschauer möglichst nicht zu nahe kommen. Die Wegweiser sind klar: Die Sportler bleiben auf der einen Seite des Flatterbandes, die Sportbegeisterten am Spielfeldrand werden in ihre Bereiche geleitet. Das Konzept greift schon beim Eingang des St. Blasier Stadions. Dort, so erklärt es Gerhard Kappenberger, ist auf einem Schild ein QR-Code abgebildet. Scannt man den mit der App E-Guest, könne man sich einfach als Zuschauer registrieren. Die Verantwortlichen des Vereins seien dann immer aktuell informiert, in welchem definierten Bereich sich wie viele Menschen aufhalten. Ist die Höchstzahl erreicht, kommt niemand mehr hinein.

Die Sportler, Betreuer und Schiedsrichter seien ohnehin alle auf Listen festgehalten, sagt der SV-Vorsitzende. Sollte also ein Corona-Fall auftreten, sei die Kontaktermittlung einfach. Auch durch die Sportgaststätte werden die Besucher geordnet gelenkt, erklärt Kappenberger, der nicht nur Vorsitzender, sondern offiziell auch der Wirt des Vereinsausschankes ist. Der SV sei froh, dass überhaupt etwas läuft, aber der Umsatz sei doch deutlich geringer als in der Zeit vor Corona.

Aber die Vereinsverantwortlichen verlassen sich nicht nur auf die Schilder, die auf die Regeln hinweisen, und auf die App, die der Verein kostenlos nutzen darf. Bei jedem Heimspiel stehe auch ein Team bereit, um Gäste auf das Einhalten der Regeln hinzuweisen. Diskutieren müsse man sehr selten, in der Regel sehen die Besucher die Notwendigkeit der Maßnahmen ein, berichtet Kappenberger. Für den Verein sei es auch sehr wichtig, dass sich niemand querstelle, schließlich könne der Trainings- und Sportbetrieb schnell unmöglich werden, wenn sich beispielsweise ein Heimspiel zum Corona-Hotspot entwickle.

Gute Absprachen

So wenige Konflikte, wie es bislang im Freien gab, erhofft sich Kappenberger auch bei der Nutzung der Halle der Fürstabt-Gerbert-Schule. Die Temperaturen sinken und der Platz im Warmen wird gefragter. Die Übungszeiten der Freizeitsportler des Sportvereins müssen mit denen der anderen sporttreibenden Vereine gut abgesprochen werden. Vereinbart sei etwa, dass die Fußballer eine Seite im Umkleideraum für die Mitglieder des Skiclubs freilassen, zudem kann nur jede zweite Dusche genutzt werden.

Kinderturnen noch unsicher

Überwiegend sei das Sporttreiben derzeit kein Problem. Auch das Verhalten auf dem Fußball- oder Volleyballplatz habe sich nicht verändert. Nur das Kinderturnen des Sportvereins finde derzeit nicht statt, sagt Vorsitzender Gerhard Kappenberger. Der Vorstand des Sportvereins müsse noch klären, inwieweit die Hilfestellung beim Turnen ein Problem darstelle. Unter Umständen müsse man die Übungen ändern, um Abstand zu gewährleisten.